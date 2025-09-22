Queda de Tom Holland no set paralisa filmagens de ‘Homem-Aranha’
Ator sofreu concussão e precisou de atendimento hospitalar, mas está fora de perigo. Acidente aconteceu na última sexta-feira (19/9)
FOLHAPRESS - O ator Tom Holland, de 29 anos, sofreu uma queda no set de filmagens do filme "Homem-Aranha: um novo dia" e precisou ser hospitalizado. As gravações foram suspensas temporariamente.
Segundo a Variety, a concussão foi leve, mas o artista precisou ser internado para alguns exames. O acidente aconteceu na última sexta-feira (19/9).
Nesta segunda (22/9), a Sony, responsável pela produção do filme, fará algumas reuniões para definir como serão os próximos passos.
Quando estreia o próximo filme do Homem-Aranha?
As filmagens começaram em agosto, na Escócia, e o longa deve estrear em julho de 2026. Recentemente, Holland gravou vídeo e contou sobre a experiência de viver o herói mais uma vez.
"É o primeiro dia, meu quarto primeiro dia em 'Homem-Aranha'. É engraçado vestir o traje, parece diferente desta vez, de alguma forma. Também é a primeira vez que temos fãs no set no primeiro dia, então é muito emocionante compartilhar isso com eles", disse na ocasião.