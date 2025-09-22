Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Queda de Tom Holland no set paralisa filmagens de ‘Homem-Aranha’

Ator sofreu concussão e precisou de atendimento hospitalar, mas está fora de perigo. Acidente aconteceu na última sexta-feira (19/9)

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
22/09/2025 13:22 - atualizado em 22/09/2025 13:26

compartilhe

Siga no
x
Desde 2017, todos os filmes solo de Tom Holland superaram US$ 800 milhões, o que reforça a expectativa de que o novo capítulo repita ou supere esses números. Esse histórico evidencia a força da marca e o apelo do personagem para diferentes gerações. O novo filme tem estreia marcada para 30 de julho de 2026.
Tom Holland sofreu concussão após queda no set de "Homem-Aranha" e foi hospitalizado crédito: Divulgação/Marvel

FOLHAPRESS - O ator Tom Holland, de 29 anos, sofreu uma queda no set de filmagens do filme "Homem-Aranha: um novo dia" e precisou ser hospitalizado. As gravações foram suspensas temporariamente.

Segundo a Variety, a concussão foi leve, mas o artista precisou ser internado para alguns exames. O acidente aconteceu na última sexta-feira (19/9).

Nesta segunda (22/9), a Sony, responsável pela produção do filme, fará algumas reuniões para definir como serão os próximos passos. 

Leia Mais

 

Quando estreia o próximo filme do Homem-Aranha?

As filmagens começaram em agosto, na Escócia, e o longa deve estrear em julho de 2026. Recentemente, Holland gravou vídeo e contou sobre a experiência de viver o herói mais uma vez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"É o primeiro dia, meu quarto primeiro dia em 'Homem-Aranha'. É engraçado vestir o traje, parece diferente desta vez, de alguma forma. Também é a primeira vez que temos fãs no set no primeiro dia, então é muito emocionante compartilhar isso com eles", disse na ocasião.

Tópicos relacionados:

cinema homem-aranha tom-holland

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay