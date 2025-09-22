Samuel Rosa anuncia nascimento da quarta filha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Samuel Rosa, 59, anunciou o nascimento de Dora, sua 4ª filha.



Ele fez um post no Instagram dedicado à filha. "Pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida", escreveu o músico.



Samuel ressaltou que Dora nasceu no dia dos protestos contra a PEC da Blindagem. "Você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania", disse no post.



"Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo, logo você saberá que é só de amor que gente precisa. Te amo", disse Samuel Rosa.

Amigos comemoraram a notícia. "Parabéns, querido", escreveu Anitta nos comentários. Paulo Miklos também comentou: "Ah seus lindos!! Parabéns pra os pais e bem vinda Dora!!! Todo amor desse mundo".