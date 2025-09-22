Assine
PAPAI DE NOVO!

Samuel Rosa anuncia nascimento da quarta filha

Dora nasceu no dia dos protestos contra a PEC da Blindagem. "Você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país", disse o pai

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
22/09/2025 09:03

Samuel Rosa olha para a câmera
Samuel Rosa é papai pela quarta vez crédito: Lorena Dini/divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Samuel Rosa, 59, anunciou o nascimento de Dora, sua 4ª filha. 

Ele fez um post no Instagram dedicado à filha. "Pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida", escreveu o músico. 

Samuel ressaltou que Dora nasceu no dia dos protestos contra a PEC da Blindagem. "Você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania", disse no post. 

"Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo, logo você saberá que é só de amor que gente precisa. Te amo", disse Samuel Rosa.

Amigos comemoraram a notícia. "Parabéns, querido", escreveu Anitta nos comentários. Paulo Miklos também comentou: "Ah seus lindos!! Parabéns pra os pais e bem vinda Dora!!! Todo amor desse mundo".

