Samuel Rosa declara voto em Lula: 'Convicções políticas e humanas'

Samuel Rosa declara apoio a Lula a cinco dias das eleições (foto: Reprodução/Instagram/Carl DE SOUZA / AFP) A cinco dias das eleições, o cantor mineiro Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o voto no petista já em 1° turno reforça suas "convicções políticas e humanas". Além dele, outros artistas também se unem em campanha para o "voto útil" no candidato do Partido dos Trabalhadores.













Esta não é a primeira vez que Samuel Rosa se posiciona politicamente. Durante o programa Provocações, de Marcelo Tas, na TV Cultura, o cantor fez duras críticas ao governo Bolsonaro. “O que suscita esse governo agora, é muito perigoso. Talvez nem eles tenha a noção disso. É a questão do totalitarismo mesmo”, disse.

Ele explicou: “Da violência, da força bruta, é tudo isso que a gente já viveu e eu esperava ter aprendido muito com essa história, esperava que o povo brasileiro tivesse aprendido”.

Artistas se juntam pelo voto útil

Estado de Minas, artistas como Além de Samuel, vários representantes da cultura brasileira estão em campanha pelo voto útil em Lula para o petista vencer no 1° turno das eleições. Em conversa com o, artistas como Danilo Mesquita, Mônica Martelli, Daniela Mercury e Paulo Vieira afirmaram que é possível vencer o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 2 de outubro.