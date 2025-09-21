Grupo Galpão leva teatro musical à Praça da Liberdade e encanta multidão

É música. É poema. É dança. É teatro. Uma apresentação que se propõe a referenciar toda a trajetória de 43 anos do Grupo Galpão não poderia se furtar de conter múltiplos campos artísticos. E foi assim, em um espetáculo diverso, que a companhia se apresentou na noite deste domingo (21/9) para centenas de pessoas na Praça da Liberdade - público este que foi ator da performance, do começo ao fim.

Intitulada “De tempo somos – um sarau do Grupo Galpão”, a apresentação fez parte do Quintal do Memorial, projeto do Memorial Minas Gerais Vale. Durante pouco mais de uma hora, os artistas da companhia exibiram uma série de músicas que costuraram textos e cenas. Este sarau, lançado em 2014, se tornou um dos espetáculos mais revisitados pelo grupo, que se encaminha para chegar a 250 apresentações.

Em meio às canções, a plateia foi convidada a cantar junto e fazer parte da performance. O atendente de call center Guilherme foi um dos que ficaram compenetrados assistindo ao show colado na grade colocada na lateral do palco, montado na rua. “Espetacular esse acesso à cultura tão amplo, principalmente em uma praça, para todos. A performance me deixou boquiaberto. Simplesmente fenomenal, tanto na conexão entre os artistas, quanto nas músicas e na parte teatral. Coisa de outro mundo”, relata.

Guilherme estava acompanhado da assistente administrativa Aline Vitória. Os dois ficaram surpresos ao saber do espetáculo na praça, após visitarem uma exposição em um centro cultural ali perto. Assim que viram os primeiros minutos do teatro musical do Galpão, decidiram ficar até o fim. “Um trabalho em conjunto feito com perfeição para interação de todo mundo. É encantador”, conta Aline.

Apresentação de "De tempo somos – Um sarau do Grupo Galpão" reúne centenas de espectadores na Praça da Liberdade Túlio Santos/EM/D.A Press

A arquiteta Aline Vitória descreve o show como “lindo” e “tocante”, especialmente na canção final do setlist, o qual os artistas dedicaram para jovens que vivem nas ruas, catando moedas e pedindo ajuda. “Tinha um rapaz aqui na frente em situação de rua, e ele ficou muito tocado. É muito 'da hora' ver a música tocando as pessoas, ainda mais em um espaço público, que todo mundo pode ter acesso”, detalha.

Já o piloto de avião Lucas Magno exalta a maneira como o grupo costurou a mistura de música, dança e teatro. “Além de uma apresentação musical, estamos vendo uma apresentação de poemas e monólogos, e você vê que cada artista está juntando sua ideia à música. É muito legal.”

Apresentação de "De tempo somos – Um sarau do Grupo Galpão" reúne centenas de espectadores na Praça da Liberdade Túlio Santos/EM/D.A Press

Origem

“De tempo somos” marcou a estreia das atrizes Lydia Del Picchia e Simone Ordones como diretoras. Com essa montagem, o Galpão completou, em 2024, sua passagem por todos os estados brasileiros. “Fizemos, no fim do ano passado, os quatro que faltavam: Amapá, Rondônia, Acre e Roraima. Como não tem cenário, há essa facilidade de mobilidade”, comenta Lydia.

(Com informações de Mariana Peixoto)