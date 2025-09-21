Festival Studio Ghibli apresenta 14 longas



O estúdio de animação Ghibli, do Japão, ganhou um festival de cinema no Brasil que em Belo Horizonte é exibido no Centro Cultural Unimed-BH. Até o próximo dia 1º/10, serão exibidos 14 filmes.

Fundado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, o estúdio completou 40 anos em 2025. Ele ficou conhecido pela estética que capricha nos detalhes de personagens e paisagens, além da delicadeza com que trata temas como amizade, crescimento pessoal, natureza e conservação ambiental em um tom mais adulto.



"São histórias de experiências profundas dos fundadores no pós-Segunda Guerra", explica Nelson Sato, presidente da Sato, empresa que distribui filmes japoneses e é responsável pelo festival.



Técnica de desenho



Segundo ele, as animações também são especiais pela técnica de desenho. A maioria foi produzida em acetato, material transparente em que os artistas transpõem desenhos feitos à mão e depois pintam com tinta. Para preservar textura e impressão do original, só depois os elementos são convertidos digitalmente. Em obras recentes já são usadas ferramentas digitais para desenhos e pinturas, explica Sato.



O esmero rendeu ao estúdio prêmios. Foi indicado ao Oscar de melhor animação em sete ocasiões, com duas vitórias. Uma em 2003 com “A Viagem de Chihiro” e outra em 2024 com “O menino e a garça”, ambas dirigidas por Hayao Miyazaki, de 84 anos, nome mais conhecido do estúdio.



Uma segunda parte do festival está prevista para 2026, com outros oito filmes da produtora. (Francielle Souza)



EM CARTAZ

Confira os filmes participantes do festival*



“O castelo animado” (2004, 119 min)

“Da colina Kokuriko” (2011; 91 min)

“Eu posso ouvir o oceano” (1993; 72 min.)

“Memórias de ontem” (1991; 119 min.)

“Meu amigo Totoro” (1988; 86 min.)

“Meus vizinhos, os Yamadas” (1999; 104 min.)

“Nausicaä do Vale do Vento” (1984; 117 min.)

“Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins” (1994; 119 min.)

“Ponyo: Uma amizade que veio do mar” (2008; 101 min.)

“Porco Rosso: O último herói romântico” (1992; 94 min)

“O serviço de entregas da Kiki” (1989; 103 min.)

“Sussurros do coração” (1995; 111 min.)

“A Viagem de Chihiro” (2001; 124 min.)

“Vidas ao vento” (2013; 126 min.)



*Horários e sessões estão disponíveis no site do Minas Tênis Clube