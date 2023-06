Tom Holland esclarece pausa na carreira e desmente relação com críticas

677

O ator Tom Holland estrelou na série "Entre estranhos", lançada na Apple TV (foto: Michael Loccisano/Getty Images North America/AFP)

Tom Holland retomou o assunto sobre a interrupção de sua carreira em entrevista ao programa americano Extra. O ator afirmou que a pausa não foi motivada pelas críticas negativas à série "Entre estranhos", lançada na Apple TV+ em 9 de junho.



Ao participar do programa Live With Kelly and Mark, o artista reafirmou que a decisão foi tomada após enfrentar dificuldades emocionais ao interpretar seu personagem, Danny Sullivan. Em outra entrevista, Tom Holland revelou estar há mais de um ano sóbrio e luta pela sua saúde mental.









Ele também agradeceu o apoio dos fãs:"Gostaria de expressar minha enorme gratidão aos meus fãs e aos espectadores do programa, pois temos 94% de aprovação no Rotten Tomatoes. Sinto-me muito grato por contar com uma comunidade incrível de pessoas que me apoiam e estão ao meu lado, então estou honrado e empolgado para o lançamento do restante da série."

A série "Entre estranhos" é baseada no livro "The minds of Billy Milligan", do escritor americano Daniel Keyes. A trama gira em torno da história verídica de um homem com 24 personalidades alternativas, apelidado de "O Estuprador do Campus". Milligan foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a ser absolvida de um crime devido ao Transtorno de Personalidades Múltiplas, atualmente denominado Transtorno Dissociativo de Identidade.