Disney muda calendário de lançamentos da Marvel e de Avatar

As sequências de Avatar foram adiadas e a saga será finalizada apenas em 2031. (foto: Divulgação)

Os estúdios Disney divulgaram mudanças no cronograma de lançamentos de filmes. Os fãs de grandes produções cinematográficas terão que esperar um pouco mais para conferir algumas das sequências mais aguardadas nas telonas. Entre as alterações, estão a sequência de "Avatar" e a maioria das produções da Marvel previstas para 2024, que tiveram suas datas de lançamento modificadas.





Originalmente marcado para 20 de dezembro de 2024, "Avatar 3" foi adiado para 19 de dezembro de 2025. Já a continuação, "Avatar 4", passa de 18 de dezembro de 2026 para 21 de dezembro de 2029. O último da saga, "Avatar 5", foi marcado para 19 de dezembro de 2031.





O novo Capitão América, que estava marcado para 3 de maio de 2024, agora será lançado dia 29 de julho do mesmo ano. "Vingadores: Dinastia Kang" e "Vingadores: Guerras Secretas" foram adiados para 1° de maio de 2026 e 7 de maio de 2027, respectivamente.



No entanto, "Deadpool 3" não faz parte da lista de filmes adiados e, na verdade, teve sua data de estreia antecipada de 8 de novembro de 2024 para 3 de maio do mesmo ano.





De acordo com o novo calendário, três filmes da Marvel estão programados para serem lançados em 2026. Embora seus títulos ainda não tenham sido divulgados, os longas têm estreias previstas para fevereiro, julho e novembro.