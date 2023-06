Web destaca momentos icônicos de Rebelde após retorno ao SBT

677

'Rebelde' volta a ser exibida no SBT, de segunda a sexta, às 14h15 (foto: Divulgação) De volta à TV brasileira, a novela “Rebelde”, estrelada por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez, teve o primeiro capítulo exibido nessa segunda-feira (12/6), no SBT/Alterosa. Nas redes sociais, o público se empolgou em rever cenas icônicas que a trama teen mexicana trouxe de volta às telinhas.





Com o primeiro capítulo, o público teve vários momentos de nostalgia ao relembrar alguns dos melhores momentos da novela. A própria abertura é um deles, ao som da música “Rebelde” foi um deles.





Ver essa abertura novamente me traz tantas lembranças boas #RebeldeNoSBTpic.twitter.com/8nAUaDBA5F %u2014 Lo%uD83D%uDD06 (@loLovesJensen) June 13, 2023







Sem falar da grande cena do encontro entre Roberta Pardo e Mia Colucci, no primeiro dia de aula do Elite Way School, quando a personagem de Dulce María esvazia uma lata de energético no cabelo da “patricinha”, interpretada por Anahí.





O maior encontro da geração: Mia Colucci x Roberta Pardo #RebeldeNoSBTpic.twitter.com/KmbNq3VOEC %u2014 RBD (@rbdmaniaco) June 12, 2023





Confira outros momentos relembrados pelo público nas redes sociais e as reações:





A CENA MAIS MEMORÁVEL DE REBELDE SENDO VISTA NA TV EM PLENO 2023 #RebeldeNoSBT pic.twitter.com/k30PtkRWw6 %u2014 michelle pardo (@preciousavinon) June 12, 2023

Eu reassistindo rebelde no SBT, depois de quase 20 anos pic.twitter.com/BSvMsahHvQ %u2014 eas (@ilversant) June 12, 2023

#RebeldeNoSBT Mia Colucci você sempre será famosa pic.twitter.com/pHLr9c14Mx %u2014 Gabriel Campos (@gabscmps) June 12, 2023

#RebeldeNoSBT já vou deixar avisado que sou a Roberta pardo %u2764%uFE0F%u200D%uD83D%uDD25 pic.twitter.com/R9UCdVedq2 %u2014 %uD835%uDE0D%uD835%uDE26%uD835%uDE33%uD835%uDE33%uD835%uDE26%uD835%uDE2A%uD835%uDE33%uD835%uDE22 %uD835%uDE25%uD835%uDE22 %uD835%uDE28%uD835%uDE22%uD835%uDE23%uD835%uDE3A %u262E%uFE0F%u2B50%uFE0F (@Ferreira_kz) June 12, 2023

O primeiro crush a gente não esquece... Diego Bustamante está de volta em #RebeldeNoSBTpic.twitter.com/Jqh1TYvS0v %u2014 RBD (@rbdmaniaco) June 6, 2023

O povo vai problematizar tanto umas cenas do RBD kkk#RebeldeNoSBT pic.twitter.com/p9EUXbey30 %u2014 Cris%uD83E%uDD39%u200D%u2640%uFE0F%u25CB (@MartaCr45208405) June 12, 2023





Rebelde de volta, já aviso que esse perfil é 100% Anahi da Mia Colucci, irei defender minha patricinha que ofende as minorias de tudo e todos! #RebeldeNoSBT pic.twitter.com/n5wFkb7rWA %u2014 Noel %u2B50%uFE0F%uD83D%uDC54 (@3stebeland) June 12, 2023



Relembre a história

A trama narra o cotidiano de um grupo de adolescentes do Elite Way School, uma escola particular exclusiva de prestígio internacional. Com um programa de bolsas para jovens de baixa renda, o colégio enfrenta o problema de poucos deles conseguirem se formar, já que são perseguidos por uma sociedade secreta chamada The Lodge, que busca preservar a "pureza" da classe privilegiada.

Mía, Miguel, Diego e Roberta são os novos alunos do colégio. Com personalidades muito diferentes, os jovens encontram um ponto em comum: a música. Roberta é filha de uma cantora famosa, odeia regras e se acha insuficiente por ter crescido à sombra da mãe.





Miguel é bolsista e vem da cidade de Monterrey. Entra na escola infiltrado, para se vingar do homem que culpa pela ruína e morte de seu pai, mas não esperava que ele fosse o pai da garota que ama, Mia. Diego é filho de um importante político, a música é apenas um hobby. Herdou a atitude arrogante de seu pai, com quem tem uma relação difícil.





Mia é filha de um prestigioso empresário da moda e detesta o mau gosto. Ela é popular, alegre e extrovertida, mas fica sem rumo quando descobre que seu pai se apaixonou por uma mulher que ela considera terrivelmente vulgar, Alma Rey, mãe de Roberta.





Os jovens questionam os valores de suas famílias, sob a influência do novo professor, Enrique Madariaga, um famoso escritor e ex-aluno da escola.