"Rebelde", trama teen mexicana que é fenômeno de audiência, volta ao ar

Dramas pessoais e diferenças sociais marcam os conflitos de "Rebelde" (foto: Televisa/Divulgação)







De volta à TV brasileira, a novela “Rebelde” , estrelada por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez, será exibida a partir desta segunda-feira (12/6), no SBT/Alterosa. Os episódios irão ao ar de segunda a sexta, às 14h15.





Mía, Miguel, Diego e Roberta são os novos alunos do colégio. Com personalidades muito diferentes, os jovens encontram um ponto em comum: a música. Roberta é filha de uma cantora famosa, odeia regras e se acha insuficiente por ter crescido à sombra da mãe.

Miguel é bolsista e vem da cidade de Monterrey. Entra na escola infiltrado, para se vingar do homem que culpa pela ruína e morte de seu pai, mas não esperava que ele fosse o pai da garota que ama, Mia.



Diego é filho de um importante político, a música é apenas um hobby. Herdou a atitude arrogante de seu pai, com quem tem uma relação difícil. Mía é filha de um prestigioso empresário da moda e detesta o mau gosto.



Ela é popular, alegre e extrovertida, mas fica sem rumo quando descobre que seu pai se apaixonou por uma mulher que ela considera terrivelmente vulgar, Alma Rey, mãe de Roberta.



Os jovens questionam os valores de suas famílias, sob a influência do novo professor, Enrique Madariaga, um famoso escritor e ex-aluno da escola.