Gisele Bündchen curte férias na Serra Gaúcha e compartilha momentos

A modelo compartilhou imagens com a família no Brasil (foto: Reprodução/Instagram)

Gisele Bündchen está aproveitando suas férias na Serra Gaúcha ao lado da família. Nesta terça-feira (13/6), ela compartilhou em suas redes sociais um álbum com fotos que mostram momentos especiais com seus filhos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian Lake, de 10, e também com seus pais, Valdir Bündchen e Vânia Monnenmacher.





As imagens retratam Gisele e os filhos se divertindo em diversas atividades, como jogar vôlei, apreciar o pôr do sol e cantar no videokê. Os registros também mostram passeios com o filho mais velho e momentos em família na sala de estar.





Esta é a terceira vez em um curto período que Gisele visita o Brasil. Ela esteve no país em dezembro de 2022 para celebrar o Natal em família e retornou em fevereiro, para aproveitar o carnaval.





Em outubro de 2022, Gisele anunciou oficialmente sua separação do jogador de futebol americano Tom Brady . Nos comentários das publicações, os seguidores destacaram as fotos que mostram a modelo apreciando pratos típicos da culinária brasileira, como o doce cueca-virada (também conhecido como crostoli ou orelha de gato), frutas variadas e o tradicional chimarrão.