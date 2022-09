A importância do brinquedo para o desenvolvimento da criança

Os brinquedos temáticos, eles são muito interessantes para que as crianças possam ali representar papéis (foto: %u041A%u0430%u0442%u0435%u0440%u0438%u043D%u0430 %u041A%u0443%u0447%u0435%u0440%u0435%u043D%u043A%u043E/Pixabay )



Importantes aliados no processo de aprendizagem das crianças, os brinquedos desenvolvem elementos fundamentais para a evolução motora e cognitiva. Mais do que isso, o brincar assume também uma importância muito grande no aprendizado e socialização dos pequenos.

Segundo o The NPD Group, multinacional de inteligência de mercado, enquanto em países como os Estados Unidos, crianças ganham em média 40 brinquedos a cada ano, no Brasil a quantidade média são apenas dois. O monitoramento contínuo das vendas do varejo feitoo pela companhia, comprova que o volume de vendas de brinquedos no país se concentra em datas comemorativas como o dia das crianças, aniversário e Natal. Já nos países desenvolvidos como os EUA, Canadá e Reino Unido, a compra de brinquedos faz parte do cotidiano das famílias.



Ainda que muito importantes, somente uma parcela pequena das crianças brasileiras têm acesso aos brinquedos e suas inúmeras possibilidades de aprendizagem.





De acordo com dados do The NPD Group, foram vendidas mais de 65 milhões de unidades de brinquedos no Brasil em 2021, um aumento de 11% em relação ao ano de 2020. O maior volume de vendas se concentra nas regiões Sudeste e Nordeste. Os principais brinquedos vendidos no país são as bonecas, os brinquedos infantis e também os pré-escolares.

Brinquedos educativos: massinhas, tabuleiros, robóticos...

Alguns brinquedos se destacam e são bastante importantes no desenvolvimento cognitivo das crianças, como os tapetes de atividades, móbiles para bebês, massinhas, quebra-cabeças, blocos de montar, bicicletas, patins, patinetes, jogos de tabuleiros, jogos esportivos, brinquedos robóticos e interativos.





É essencial que as famílias saibam a importância do brincar e dos brinquedos adequados para cada idade para que possam estimular da melhor maneira o desenvolvimento dos pequenos.