Começa temporada internacional de prêmios cobiçados por 'O agente secreto'

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Janeiro vai concentrar alguns dos principais momentos da campanha brasileira na temporada de premiações internacionais do cinema. Neste sábado (3/1), serão anunciados os vencedores do National Society of Film Critics Awards e, no domingo (4/1), do Critics Choice Awards.



A agenda inclui ainda o Globo de Ouro (11/1) e, na sequência, a divulgação dos indicados ao Oscar (22/1), ao Bafta e ao Writers Guild Awards (ambos em 27/1).

Sem cerimônia de premiação, o National Society of Film Critics Awards realiza hoje a reunião de votação. Os prêmios contemplam as categorias de Melhor Filme, Direção, Ator, Atriz, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Roteiro e Fotografia. A sociedade também pode, a seu critério, conceder distinções adicionais como Melhor Documentário e Melhor Filme em Língua Estrangeira, entre outras.

Formada por críticos de cinema apenas dos Estados Unidos, a National Society of Film Critics considera elegíveis todas as produções lançadas nos EUA ao longo de 2025, tanto nas salas de exibição quanto em plataformas de streaming. Os vencedores serão anunciados em tempo real durante a reunião, por meio das contas oficiais da entidade nas redes sociais.

Três chances brasileiras

No Critics Choice Awards, o Brasil tem chances em três categorias. Wagner Moura concorre a Melhor Ator por “O agente secreto” e a Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie por “Ladrões de drogas”, produção americana. “O agente secreto” também está indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional.

Considerado um dos termômetros mais precisos da corrida ao Oscar, o Critics Choice tem cerca de 500 votantes e costuma refletir consenso mais amplo da indústria sobre os destaques do cinema e da televisão. O evento deste ano será apresentado pela atriz Chelsea Handler. No Brasil, TNT e HBO Max transmitirão a cerimônia, a partir das 21h de domingo (4/1).

O Critics Choice conta com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

O filme com mais indicações é “Pecadores”, de Ryan Kyle Coogler, liderando com 17 nomeações. Em segundo lugar vem “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações, seguido por “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, e “Hamnet”, de Chloe Zao, com 11 cada.