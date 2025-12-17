Janeiro será decisivo para o Brasil na briga pelo Oscar 2026

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O passo dado na terça-feira (16/12), com a pré-seleção para o Oscar de Melhor Filme Internacional e para Melhor Elenco (a nova categoria da premiação), foi importantíssimo para a trajetória de “O agente secreto”, obviamente. O Brasil ainda entra na corrida com a presença, em suas respectivas categorias, do documentário “Apocalipse nos trópicos” e do curta de ficção “Amarela”.



A entrada nas shortlists é só o início da caminhada das três produções para alcançar o objetivo maior, que é estar presente no 98º Oscar, em 15 de março.

A fase teve início oficialmente em 1º de dezembro, quando ocorreu, em Nova York, o Gotham Awards, que reconhece obras e realizadores do cinema independente. A produção com o maior número de troféus foi o longa “Foi apenas um acidente”, de Jafar Panahi, que venceu nas categorias de Melhor Diretor, Roteiro Original e Filme Internacional. Concorrendo pela França, e também pré-indicado ao Oscar, é o grande rival da aposta brasileira.

O Globo de Ouro, em 11 de janeiro, terá a maior presença de uma produção do Brasil em 83 edições da premiação: “O agente secreto” disputa nas categorias de Melhor Filme, Ator para Wagner Moura e Filme em Língua Não-Inglesa.

Outra premiação importante no início de 2026 é o Critics Choice (4/1), que indicou Wagner Moura a Melhor Ator e o filme a Melhor Longa Internacional.

Em janeiro, além das indicações ao Oscar (no dia 22), também serão divulgadas as nomeações dos prêmios dos principais sindicatos do cinema. Os anúncios ocorrerão em dias consecutivos: Atores (7/1), Diretores (8/1) e Produtores (9/1). Como os votantes dessas categorias também são membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, são eles os principais termômetros do Oscar.

Dos outros prêmios internacionais, o mais importante é o Bafta, o Oscar britânico, com indicações em 27/1 e cerimônia em 22/2.

Já a agenda da Academia segue intensa até a premiação. Em 26 de fevereiro tem início a votação, que segue até 5 de março, 10 dias antes da cerimônia do Oscar, em Los Angeles.

PRINCIPAIS DATAS

JANEIRO

Dia 3: National Society of Film Critics Awards

Dia 4: Critics Choice Awards

Dia 7: Indicações do Actor Awards (ex-SAG, Prêmio do Sindicato dos Atores)

Dia 8: Indicações do DGA Awards (Prêmio do Sindicato dos Diretores)

Dia 9: Indicações do PGA Awards (Prêmio do Sindicato dos Produtores)

Dia 11: Globo de Ouro

Dia 12: Início da votação para indicações ao Oscar

Dia 22: Indicações ao Oscar

Dia 27: Indicações ao Bafta e ao Writers Guild Awards (Prêmio do Sindicato dos Roteiristas)

FEVEREIRO

Dia 1º: Grammy Awards

Dia 7: DGA Awards

Dia 15: Independent Spirit Awards

Dia 21: Annie Awards

Dia 22: Bafta

Dia 26: Início da votação do Oscar

Dia 28: PGA Awards

MARÇO

Dia 1º: Actor Awards

Dia 5: Fim da votação do Oscar

Dia 8: Writers Guild Awards e Satellite Awards

Dia 15: Cerimônia do Oscar