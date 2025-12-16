Brasileiros invadem redes da Academia e comemoram pré-indicações ao Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O anúncio da shortlist do Oscar 2026, feito nesta terça-feira (16/12), provocou uma onda de reações nas redes sociais. “O agente secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, entrou para a lista de pré-indicados ao nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, durante a primeira fase de divulgação das nomeações – etapa que reúne os projetos que seguem na disputa pelas indicações oficiais.

Além do longa estrelado por Wagner Moura, o Brasil também aparece representado com “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa, em Melhor Documentário; “Amarela”, de André Hayato Saito, em Melhor Curta; e Adolpho Veloso e seu trabalho em “Sonhos de trem” em Melhor Fotografia.

“Yanuni”, de Richard Ladkani, uma coprodução entre Áustria, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Brasil, também foi selecionado pelo Oscar para disputar uma indicação na corrida de Melhor Documentário.

A repercussão foi imediata nos comentários das publicações oficiais do Oscar. Internautas brasileiros celebraram o destaque dado às produções nacionais, com mensagens carregadas de entusiasmo, orgulho e tom festivo. “Ainda estamos aqui!!!”, escreveu um usuário, acompanhado de emojis da bandeira do Brasil, em referência ao longa “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional.

O clima foi resumido por frases como “clima de Copa” e “vai se criando um clima incrível". “E o Brasil, hein? Totalmente lembrado!”, comemorou outro perfil.

Como a shortlist não garante a indicação, já há brasileiros fazendo apelos à Academia. “Sem gracinha, seu Oscar! O Agente Secreto, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho totalmente indicados!”, disse um comentário.

Destaque para múltiplas categorias

Fora dos perfis da Academia, os brasileiros continuaram a comemoração. “O Agente Secreto pré-indicado em Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco (!!!). Isso é absurdo”, escreveu um internauta.

“Apocalipse nos Trópicos e Yanuni na pré-lista de documentários e Amarela entre os semifinalistas de curta. Baita momento!”, resumiu outro.

“Eu nasci para ver o Brasil ser shortlist em cinco categorias no Oscar”, comemorou um perfil. “O Brasil varrendo o Oscar nessas shortlists”, disse outro.

Veja mais publicações:

VEM OSCAR DE NOVO PRO BRASIL ???????? ???????????????????????????????????????????????? https://t.co/4vOQ6BMjbn — ANNE CATKATY (@annemores) December 16, 2025

O Agente Secreto, Amarela, Train Dreams e Apocalipse nos Trópicos na pré lista do Oscar. O Brasil é o momento. pic.twitter.com/q1qvkwbtQo — Cauã ???? (@prosticunt) December 16, 2025

brasil eu achei o seu oscar, desculpa. não não mas eu achei seu oscar desculpa pic.twitter.com/fPodwX9S7L https://t.co/LqWoeHqi1z — vini (@corrorvini) December 16, 2025

pode pegar teu oscar brasil https://t.co/RAWPLHUV9j — thea (@evonezed) December 16, 2025

???????? É DO BRASIL!



Parabenizo, novamente, todos os trabalhadores envolvidos na produção, divulgação, distribuição e promoção do filme O Agente Secreto.



Dessa vez, pelo filme estar na pré-seleção do Oscar nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.… pic.twitter.com/MigNwTxCQV — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) December 16, 2025



