CLIMA DE COPA

Brasileiros invadem redes da Academia e comemoram pré-indicações ao Oscar

Anúncio da pré-lista da principal premiação do cinema mundial gerou reações nas redes, com internautas celebrando a presença de produções brasileiras

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/12/2025 18:31

Brasileiros comemoram pré-indicações de brasileiros ao Oscar 2026 nas redes sociais
Brasileiros comemoram nas redes sociais as pré-indicações de produções brasileiras ao Oscar 2026, como "O agente secreto", protagonizado por Wagner Moura

O anúncio da shortlist do Oscar 2026, feito nesta terça-feira (16/12), provocou uma onda de reações nas redes sociais. “O agente secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, entrou para a lista de pré-indicados ao nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, durante a primeira fase de divulgação das nomeações – etapa que reúne os projetos que seguem na disputa pelas indicações oficiais.

Além do longa estrelado por Wagner Moura, o Brasil também aparece representado com “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa, em Melhor Documentário; “Amarela”, de André Hayato Saito, em Melhor Curta; e  Adolpho Veloso e seu trabalho em “Sonhos de trem” em Melhor Fotografia. 

“Yanuni”, de Richard Ladkani, uma coprodução entre Áustria, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Brasil, também foi selecionado pelo Oscar para disputar uma indicação na corrida de Melhor Documentário.

A repercussão foi imediata nos comentários das publicações oficiais do Oscar. Internautas brasileiros celebraram o destaque dado às produções nacionais, com mensagens carregadas de entusiasmo, orgulho e tom festivo. “Ainda estamos aqui!!!”, escreveu um usuário, acompanhado de emojis da bandeira do Brasil, em referência ao longa  “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional. 

O clima foi resumido por frases como “clima de Copa” e “vai se criando um clima incrível". “E o Brasil, hein? Totalmente lembrado!”, comemorou outro perfil. 

Como a shortlist não garante a indicação, já há brasileiros fazendo apelos à Academia. “Sem gracinha, seu Oscar! O Agente Secreto, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho totalmente indicados!”, disse um comentário.

Destaque para múltiplas categorias

Fora dos perfis da Academia, os brasileiros continuaram a comemoração. “O Agente Secreto pré-indicado em Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco (!!!). Isso é absurdo”, escreveu um internauta. 

“Apocalipse nos Trópicos e Yanuni na pré-lista de documentários e Amarela entre os semifinalistas de curta. Baita momento!”, resumiu outro. 

“Eu nasci para ver o Brasil ser shortlist em cinco categorias no Oscar”, comemorou um perfil. “O Brasil varrendo o Oscar nessas shortlists”, disse outro.

Veja mais publicações:


Tópicos relacionados:

cinema cultura filme internet memes oscar-2026 redes-sociais

