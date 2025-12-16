'Apocalipse nos Trópicos': tudo sobre o documentário na pré-lista do Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O documentário brasileiro “Apocalipse nos Trópicos”, dirigido por Petra Costa, entrou para a shortlist do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16/12) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme está entre os pré-selecionados na categoria Melhor Documentário, e a lista oficial de indicados será anunciada em 22 de janeiro de 2026. A cerimônia da 98ª edição do Oscar acontece em 15 de março de 2026.

" É uma honra ver um trabalho, feito por tantos anos e tantas mãos. Essa é uma conquista também do Brasil e do nosso cinema nacional!", comemorou a diretora.

Acabo de receber a notícia que o Apocalipse nos Trópicos está na Shortlist de indicados para o Oscar 2026!



Caso a indicação se confirme, Petra Costa repetirá um feito histórico: em 2020, a cineasta concorreu ao Oscar com Democracia em Vertigem, tornando-se uma das poucas diretoras brasileiras a alcançar a categoria.

Do que trata “Apocalipse nos Trópicos”?

Com duração de 110 minutos, Apocalipse nos Trópicos investiga o crescimento da influência de líderes evangélicos na política brasileira, especialmente no período que antecede e atravessa as eleições presidenciais de 2022.

Ao longo do filme, Petra Costa acompanha personagens centrais do cenário político recente, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia, revelando os bastidores do poder e as intersecções entre fé, discurso religioso e ambição política.

“Durante uma década marcada por tormentos espirituais e convulsões políticas, a diretora Petra Costa nos guia pelos bastidores do poder e da profecia. O que começa como uma busca por vestígios de vida em uma democracia frágil logo se desdobra numa investigação mais profunda — sobre o jogo de dominação e manipulação da política e da fé. Com acesso raro e íntimo ao presidente Lula, ao ex-presidente Bolsonaro e ao pastor Silas Malafaia, Petra desenha um retrato inquietante de um país em transe. ‘Apocalipse nos Trópicos’ não é apenas um relato de convulsões políticas; é um ensaio sobre as fissuras que se abrem quando a religião se torna combustível para a ambição”, diz a sinopse.

Onde assistir

Apocalipse nos Trópicos está disponível na Netflix, o que amplia seu alcance internacional e fortalece sua presença na temporada de premiações.

Prêmios e reconhecimento internacional

Além da pré-seleção ao Oscar, o documentário já vem acumulando reconhecimento em premiações consideradas termômetro para a disputa.

Na cerimônia do International Documentary Association (IDA), o filme venceu em duas categorias importantes: Melhor Produção e Melhor Roteiro. A produção também concorreu no Critics Choice Documentary Awards, outra premiação de peso no circuito internacional, embora tenha perdido o prêmio principal para “A Vizinha Perfeita”, também da Netflix.

Quem é Petra Costa?

Petra Costa é uma das cineastas brasileiras mais reconhecidas internacionalmente. Fundadora da produtora Busca Vida Filmes, sua obra transita entre o íntimo e o político, explorando temas como memória, identidade, democracia e trauma.

Entre seus principais trabalhos estão “Elena” (2012); “Olmo e a Gaivota” (2015), codirigido com Lea Glob; e “Democracia em Vertigem” (2019), indicado ao Oscar.

Os filmes já passaram por festivais como Veneza, Sundance, Locarno e IDFA, e são reconhecidos por uma linguagem poética, híbrida e ensaística. Petra é formada em Antropologia pela Barnard College (Columbia University) e tem mestrado pela London School of Economics.

Quais os outros concorrentes a Melhor Documentário?