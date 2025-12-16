Assine
Diretor de fotografia brasileiro está entre os pré-indicados ao Oscar

Adolpho Veloso trabalhou em "Sonhos de trem", filme da Netflix pré-indicado à categoria de Melhor Fotografia, segundo lista divulgada nesta terça (16/12)

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
16/12/2025 18:06

O brasileiro já havia trabalhado com o diretor Clint Bentley em 2021, no filme
Adolpho Veloso já havia trabalhado com o diretor Clint Bentley em 2021, no filme "Jockey" crédito: Phylis Kwedar/Reprodução

O filme "Sonhos de trem", de Clint Bentley, com direção de fotografia do brasileiro Adolpho Veloso, foi selecionado pelo Oscar para disputar uma indicação na categoria de Melhor Fotografia.

O longa da Netflix conta a história de Robert Grainier (Joel Edgerton), um lenhador solitário no Oeste americano do início do século 20, que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Enquanto lida com a dor, ele também presencia o mundo ao seu redor se transformar rapidamente com a industrialização e a construção de ferrovias.

 

Leia Mais


"Sonhos de trem" é o segundo filme de Veloso nos Estados Unidos. O brasileiro também trabalhou no novo longa do diretor M. Night Shyamalan, com estreia prevista para o ano que vem.

"Quando você faz um longa, a última coisa que passa pela cabeça é ter seu nome cogitado para uma indicação ao Oscar, porque é algo muito distante para quem vem do Brasil", disse Veloso, em entrevista à reportagem.

Tópicos relacionados:

diretor-de-fotografia indicacoes netflix- oscar

