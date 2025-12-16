Diretor de fotografia brasileiro está entre os pré-indicados ao Oscar

O filme "Sonhos de trem", de Clint Bentley, com direção de fotografia do brasileiro Adolpho Veloso, foi selecionado pelo Oscar para disputar uma indicação na categoria de Melhor Fotografia.

O longa da Netflix conta a história de Robert Grainier (Joel Edgerton), um lenhador solitário no Oeste americano do início do século 20, que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Enquanto lida com a dor, ele também presencia o mundo ao seu redor se transformar rapidamente com a industrialização e a construção de ferrovias.

"Sonhos de trem" é o segundo filme de Veloso nos Estados Unidos. O brasileiro também trabalhou no novo longa do diretor M. Night Shyamalan, com estreia prevista para o ano que vem.

"Quando você faz um longa, a última coisa que passa pela cabeça é ter seu nome cogitado para uma indicação ao Oscar, porque é algo muito distante para quem vem do Brasil", disse Veloso, em entrevista à reportagem.