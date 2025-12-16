Diretor de fotografia brasileiro está entre os pré-indicados ao Oscar
Adolpho Veloso trabalhou em "Sonhos de trem", filme da Netflix pré-indicado à categoria de Melhor Fotografia, segundo lista divulgada nesta terça (16/12)
compartilheSIGA
O filme "Sonhos de trem", de Clint Bentley, com direção de fotografia do brasileiro Adolpho Veloso, foi selecionado pelo Oscar para disputar uma indicação na categoria de Melhor Fotografia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O longa da Netflix conta a história de Robert Grainier (Joel Edgerton), um lenhador solitário no Oeste americano do início do século 20, que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Enquanto lida com a dor, ele também presencia o mundo ao seu redor se transformar rapidamente com a industrialização e a construção de ferrovias.
Leia Mais
"Sonhos de trem" é o segundo filme de Veloso nos Estados Unidos. O brasileiro também trabalhou no novo longa do diretor M. Night Shyamalan, com estreia prevista para o ano que vem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Quando você faz um longa, a última coisa que passa pela cabeça é ter seu nome cogitado para uma indicação ao Oscar, porque é algo muito distante para quem vem do Brasil", disse Veloso, em entrevista à reportagem.