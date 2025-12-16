Coproduzido por DiCaprio, 'Yanuni' avança na corrida do Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Coproduzido pela cacica Juma Xipaia e pelo ator Leonardo DiCaprio, o documentário “Yanuni” está entre as 15 produções pré-selecionadas que podem conquistar uma indicação ao Oscar 2026 na categoria Melhor Documentário. A shortlist foi divulgada nesta terça-feira (16/12), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os indicados oficiais serão anunciados em 22 de janeiro e a cerimônia de premiação acontece em 15 de março

Reconhecido internacionalmente no circuito de festivais dedicados ao cinema ambiental, “Yanuni” se consolida como um dos títulos mais premiados do gênero em 2025. O documentário é uma coprodução entre Áustria, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Outro representante brasileiro na lista é “Apocalipse nos trópicos”, de Petra Costa.

Do que trata "Yanuni"?

O documentário acompanha a trajetória de Juma Xipaia, cacica da aldeia Kaarimã, na terra indígena Xipaya, em Altamira (PA), e de seu marido, Hugo Loss, agente ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Juntos, eles estão na linha de frente do combate ao garimpo ilegal, à mineração e às invasões em territórios indígenas, enfrentando ameaças constantes.

Enquanto Hugo lidera operações de fiscalização ambiental na Amazônia, Juma se projeta como uma das principais lideranças indígenas do país – conciliando a militância política, a defesa dos direitos dos povos originários e a experiência da maternidade em meio a um cenário de risco extremo. O filme revela o custo pessoal da resistência e o impacto humano da luta pela preservação da floresta.

Com direção de Richard Ladkani ("Perseguição em alto mar", "O extermínio do marfim"), “Yanuni” é uma produção da Malaika Pictures, em associação com Appian Way, Nia Tero, Age of Union, Tellux Group e apoio do Instituto Austríaco de Cinema.

A produção executiva brasileira conta com Eric Terena. A trilha sonora traz contribuições das artistas indígenas Katú Mirim e Djuena Tikuna.

Prêmios e trajetória em festivais

A trajetória de “Yanuni” começou em destaque no Tribeca Festival, em Nova York, onde foi exibido como filme de encerramento. Desde então, o documentário acumulou prêmios importantes:

Grand Teton e Melhor Longa Documental no Jackson Wild Media Awards, considerado o “Oscar do cinema de natureza”;

Melhor Documentário no Red Nation International Film Festival, o maior festival de cinema indígena do mundo;

Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

