Cinema terá agenda movimentada e atrativa em 2026

Em 2025, as salas de cinema brasileiras registraram 115,6 mil espectadores, 9,7% a menos do que em 2024, quando foram vendidos 128,1 mil ingressos. Apesar da queda, o mercado segue estável, impulsionado por sucessos nacionais recentes como “Ainda estou aqui”, vencedor do Oscar, e “O agente secreto”, cotado para o prêmio que será entregue em março. Os dados são da Filme B.



A expectativa para 2026 é positiva, com calendário recheado de lançamentos ambiciosos, alguns previstos para o início do ano e já de olho na edição 2027 do prêmio mais famoso de Hollywood. Entre as continuações, há produções das franquias “Homem-Aranha”, “Duna” e “Toy story”. Confira a seguir filmes deste ano.



“HAMNET” (15/1)



Inspirado em “Hamlet”, filme acompanha o luto de Agnes (Jessie Buckley), esposa de William Shakespeare (Paul Mescal), pela morte do filho Hamnet (Noah Jupe). Direção de Chloé Zhao (Nomadland).

“MARTY SUPREME” (22/1)



Ambientado na Nova York dos anos 1950, conta a história de Marty Reisman (Timothée Chalamet), jovem que deixa as apostas ilegais para se tornar lenda do tênis de mesa. Direção de Josh Safdie.

“O MORRO DOS VENTOS UIVANTES” (12/2)



Nova adaptação do clássico de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell (“Saltburn”), com Margot Robbie e Jacob Elordi nos papéis de Catherine Earnshaw e Heathcliff.

“SIRÂT” (26/2)



Um pai (Sergi López), ao lado do filho (Bruno Núñez), viaja pelo deserto do Marrocos em busca da filha desaparecida durante uma rave. Direção de Oliver Laxe, vencedor do Prêmio do Júri em Cannes 2025.

“VELHOS BANDIDOS” (5/3)



Casal de aposentados e jovens comparsas planejam ousado assalto a banco, enquanto fogem da investigação de um persistente detetive. Direção de Cláudio Torres, com Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine.

“O DIABO VESTE PRADA 2” (30/4)

Anos depois do primeiro filme, Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta a crise da mídia impressa e tenta salvar a revista Runway. Andy Sachs (Anne Hathaway), agora editora consagrada, está de volta ao universo de sua irascível ex-chefe. Direção de David Frankel.

“MICHAEL” (23/4)



Cinebiografia de Michael Jackson, estrelada por seu sobrinho Jaafar Jackson, retrata a trajetória do astro desde a infância. Direção de Antoine Fuqua.

“DEUS AINDA É BRASILEIRO” (25/6)



No último filme de Cacá Diegues, Deus (Antonio Fagundes) retorna ao Brasil pós-pandemia, decepcionado com a humanidade e às voltas com uma rebelião celestial.

“SE EU FOSSE VOCÊ 3” (4/6)



Glória Pires e Tony Ramos retomam os papéis de Helena e Cláudio, agora em nova fase da vida, duas décadas após a última troca de corpos. Direção de Anita Barbosa.

“SUPERGIRL” (25/6)



A produção assinada pela DC Comics acompanha a origem de Kara Zor-El (Milly Alcock), em abordagem mais sombria antes de sua chegada à Terra. Direção de Craig Gillespie.

“TOY STORY 5” (18/6)



Buzz, Woody e a turma enfrentam nova ameaça quando dispositivos eletrônicos passam a competir com os brinquedos tradicionais. Dirigido por Andrew Stanton, veterano da Pixar.

“HOMEM-ARANHA: UM NOVO DIA” (30/7)



Peter Parker (Tom Holland) tenta se concentrar na universidade, mas volta à ação quando surge nova ameaça. Dirigido por Destin Daniel Cretton.

“SE NÃO EU, QUEM VAI FAZER VOCÊ FELIZ?” (3/9)



Baseado no livro de Graziela Gonçalves, filme retrata a trajetória de Chorão (1970-2013), vocalista do Charlie Brown Jr., que era casado com a autora. O cantor é interpretado por José Loreto, sob a direção de Hugo Prata.

“VERITY” (2/10)



Adaptação do best-seller de Colleen Hoover acompanha a escritora Verity Crawford (Anne Hathaway), cuja carreira é interrompida por grave acidente envolto em segredos perturbadores. Dirigido por Michael Showalter.

“RAZÃO E SENSIBILIDADE” (15/10)



Nova adaptação do romance de Jane Austen acompanha as irmãs Elinor (Daisy Edgar-Jones) e Marianne Dashwood (Esme Creed-Miles) lidando com amor, perdas e dificuldades financeiras. Dirigido por Georgia Oakley.

“JOGOS VORAZES: AMANHECER NA COLHEITA” (19/11)



Ambientado 24 anos antes da saga de Katniss, prelúdio acompanha o jovem Haymitch Abernathy (Joseph Zada) durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes. Direção de Francis Lawrence.

“VINGADORES: DOOMSDAY” (17/12)



A chegada do vilão Doutor Destino desencadeia crise multiversal que vai unir Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men em batalha sem precedentes. Direção de Anthony e Joe Russo.

“DUNA: PARTE 3” (17/12)



Baseado no livro “Messias de Duna”, filme acompanha os desdobramentos do reinado de Paul Atreides. Diretor: Denis Villeneuve.

“BRUNA SURFISTINHA 2” (31/12)



Deborah Secco retorna ao papel de Raquel Pacheco na continuação que aborda amadurecimento, maternidade e o impacto das redes sociais. Direção de Marcus Baldini.