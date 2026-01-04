Assine
Wagner Moura não vence o Critics Choice de Melhor Ator

Protagonista de "O agente secreto" disputava a categoria de Melhor Ator com nomes de peso de Hollywood e perdeu para Timothée Chalamet

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/01/2026 23:50 - atualizado em 04/01/2026 23:56

Oscar 2026: além de Wagner Moura, quem pode disputar prêmio de Melhor Ator
Wagner Moura representou o Brasil na disputa de Melhor Ator no Critics Choice Awards 2026, por "O agente secreto" crédito: Cibelle Levi/Reprodução

Wagner Moura saiu sem vitória no Critics Choice Awards 2026. O brasileiro perdeu o prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet (Marty Supreme). Wagner também concorria a Melhor Ator Coadjuvante em Série por "Ladrões de drogas", mas o troféu ficou com Owen Cooper, de "Adolescência".

Ator de 16 anos derrota Wagner Moura no Critics Choice Awards

A cerimônia da premiação aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e foi apresentada pela atriz e humorista Chelsea Handler. "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu como Melhor Filme Estrangeiro, e o paulista Adolpho Veloso levou o prêmio de Melhor Fotografia por "Sonhos de trem".

"Pecadores", de Ryan Coogler, foi o filme mais indicado da noite, com 17 nomeações. Em seguida aparecem "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, com 14, e "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "Hamnet", de Chloé Zhao, ambos com 11 indicações.

A edição deste ano também marcou a estreia de quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Considerado um importante termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice tem maioria de votantes dos Estados Unidos e do Canadá, o que costuma dificultar a campanha de produções brasileiras.

