Wagner Moura não vence o Critics Choice de Melhor Ator

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Wagner Moura saiu sem vitória no Critics Choice Awards 2026. O brasileiro perdeu o prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet (Marty Supreme). Wagner também concorria a Melhor Ator Coadjuvante em Série por "Ladrões de drogas", mas o troféu ficou com Owen Cooper, de "Adolescência".

A cerimônia da premiação aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e foi apresentada pela atriz e humorista Chelsea Handler. "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu como Melhor Filme Estrangeiro, e o paulista Adolpho Veloso levou o prêmio de Melhor Fotografia por "Sonhos de trem".

"Pecadores", de Ryan Coogler, foi o filme mais indicado da noite, com 17 nomeações. Em seguida aparecem "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, com 14, e "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "Hamnet", de Chloé Zhao, ambos com 11 indicações.

A edição deste ano também marcou a estreia de quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Considerado um importante termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice tem maioria de votantes dos Estados Unidos e do Canadá, o que costuma dificultar a campanha de produções brasileiras.