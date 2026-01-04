Wagner Moura não vence o Critics Choice de Melhor Ator
Protagonista de "O agente secreto" disputava a categoria de Melhor Ator com nomes de peso de Hollywood e perdeu para Timothée Chalamet
Wagner Moura saiu sem vitória no Critics Choice Awards 2026. O brasileiro perdeu o prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet (Marty Supreme). Wagner também concorria a Melhor Ator Coadjuvante em Série por "Ladrões de drogas", mas o troféu ficou com Owen Cooper, de "Adolescência".
Ator de 16 anos derrota Wagner Moura no Critics Choice Awards
A cerimônia da premiação aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e foi apresentada pela atriz e humorista Chelsea Handler. "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu como Melhor Filme Estrangeiro, e o paulista Adolpho Veloso levou o prêmio de Melhor Fotografia por "Sonhos de trem".
"Pecadores", de Ryan Coogler, foi o filme mais indicado da noite, com 17 nomeações. Em seguida aparecem "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, com 14, e "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "Hamnet", de Chloé Zhao, ambos com 11 indicações.
A edição deste ano também marcou a estreia de quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.
Considerado um importante termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice tem maioria de votantes dos Estados Unidos e do Canadá, o que costuma dificultar a campanha de produções brasileiras.