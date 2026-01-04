Assine
overlay
Início Cultura
TV

Ator de 16 anos derrota Wagner Moura no Critics Choice Awards

Owen Cooper venceu a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série, na qual Wagner Moura concorria por "Ladrões de drogas"

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/01/2026 21:33 - atualizado em 04/01/2026 21:41

compartilhe

SIGA
x
Owen Cooper levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série por sua atuação em
Owen Cooper levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série por sua atuação em "Adolescência" crédito: AFP

A indicação de Wagner Moura ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série por sua atuação em "Ladrões de drogas", minissérie da Apple TV+, foi uma das surpresas da 31ª edição do Critics Choice Awards. Além dessa nomeação, o ator também concorre ao prêmio de Melhor Ator pelo papel no longa "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

'Nunca entendi atores que tentam perder o sotaque', diz Wagner Moura

Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série, Wagner Moura não levou a estatueta, que ficou com Owen Cooper, de "Adolescência". Também disputavam o prêmio Nick Offerman ("Death by Lightning"), Michael Peña ("All Her Fault"), Ashley Walters ("Adolescência") e Ramy Youssef ("Mountainhead").

A cerimônia aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e teve como apresentadora a atriz e humorista Chelsea Handler.

Leia Mais

"Pecadores", de Ryan Coogler, foi o filme com mais indicações da noite, com 17 no total. Em seguida, aparece "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações. Já "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "Hamnet", de Chloé Zhao, empataram com 11 indicações cada.

A premiação contou ainda com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Considerado um bom termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice tem, no entanto, a maioria de seus votantes formada por profissionais dos Estados Unidos e do Canadá, o que coloca as produções brasileiras em desvantagem na disputa.

Tópicos relacionados:

cultura premio serie wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay