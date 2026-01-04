Ator de 16 anos derrota Wagner Moura no Critics Choice Awards

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A indicação de Wagner Moura ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série por sua atuação em "Ladrões de drogas", minissérie da Apple TV+, foi uma das surpresas da 31ª edição do Critics Choice Awards. Além dessa nomeação, o ator também concorre ao prêmio de Melhor Ator pelo papel no longa "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.

Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série, Wagner Moura não levou a estatueta, que ficou com Owen Cooper, de "Adolescência". Também disputavam o prêmio Nick Offerman ("Death by Lightning"), Michael Peña ("All Her Fault"), Ashley Walters ("Adolescência") e Ramy Youssef ("Mountainhead").

A cerimônia aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e teve como apresentadora a atriz e humorista Chelsea Handler.

"Pecadores", de Ryan Coogler, foi o filme com mais indicações da noite, com 17 no total. Em seguida, aparece "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações. Já "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "Hamnet", de Chloé Zhao, empataram com 11 indicações cada.

A premiação contou ainda com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Considerado um bom termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice tem, no entanto, a maioria de seus votantes formada por profissionais dos Estados Unidos e do Canadá, o que coloca as produções brasileiras em desvantagem na disputa.