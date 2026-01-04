'O agente secreto' vence o Critics Choice de Melhor Filme Internacional

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O Critics Choice Awards 2026 premiou “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, como Melhor Filme Internacional. Concorriam com ele “Foi apenas um acidente”, “A garota canhota”, “No other choice”, “Sirat” e “Belén”.

A cerimônia acontece na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e tem como apresentadora a atriz e humorista Chelsea Handler.

“Pecadores”, de Ryan Coogler, foi o filme com mais indicações da noite, com 17 no total. Em seguida, aparece “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações. Já “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, e “Hamnet”, de Chloé Zhao, empataram com 11 indicações cada.

A premiação conta ainda com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Considerado um bom termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice Awards tem a maioria de seus votantes formada por profissionais dos Estados Unidos e do Canadá, o que coloca as produções brasileiras em desvantagem na disputa. Barreira superada por "O agente secreto" na noite de hoje.