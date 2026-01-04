Assine
'O agente secreto' vence o Critics Choice de Melhor Filme Internacional

Filme de Kleber Mendonça Filho superou produções da Argentina, França, Japão e Espanha

04/01/2026 21:04 - atualizado em 04/01/2026 21:15

Wagner Moura, em primeiro plano, dirige carro e olha pelo retrovisor para o garoto que interpreta o filho de seu personagem, sentado no banco traseiro, em cena de O agente secreto
"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho levou o Critics Choice Awards na categoria de Melhor Filme Internacional crédito: Divulgação

O Critics Choice Awards 2026 premiou “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, como Melhor Filme Internacional. Concorriam com ele “Foi apenas um acidente”, “A garota canhota”, “No other choice”, “Sirat” e “Belén”.

A cerimônia acontece na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e tem como apresentadora a atriz e humorista Chelsea Handler. 

Começa temporada internacional de prêmios cobiçados por 'O agente secreto'

“Pecadores”, de Ryan Coogler, foi o filme com mais indicações da noite, com 17 no total. Em seguida, aparece “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações. Já “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, e “Hamnet”, de Chloé Zhao, empataram com 11 indicações cada.

A premiação conta ainda com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Brasil tem quatro filmes na briga pelo Oscar, além de "O agente secreto"

Considerado um bom termômetro para o Oscar (que será realizado em 15 de março), o Critics Choice Awards tem a maioria de seus votantes formada por profissionais dos Estados Unidos e do Canadá, o que coloca as produções brasileiras em desvantagem na disputa. Barreira superada por "O agente secreto" na noite de hoje.

