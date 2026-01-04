Gracyanne Barbosa diz que está vivendo novo affair e celebra fase feliz

Gracyanne Barbosa confirmou que está vivendo um novo affair neste início de 2026, enquanto passa dias de descanso na Bahia, onde escolheu celebrar o Réveillon. A musa fitness admitiu que está conhecendo alguém, mas fez questão de manter discrição sobre a identidade do novo companheiro. "Sim", respondeu ao ser questionada. Em seguida, reforçou que não se trata de um relacionamento sério: "Estou vivendo e estou muito feliz".

Apesar da curiosidade em torno do possível novo romance, a influenciadora fez questão de pontuar que sua felicidade atual não depende apenas da vida amorosa. "Estou num momento incrível. Muito feliz mesmo, mas isso não tem a ver só com ele", explicou em entrevista a revista Quem, sinalizando uma fase de autoconhecimento e equilíbrio.

Os rumores ganharam força no último sábado (3/1), quando Gracyanne publicou registros da viagem nas redes sociais. Em algumas imagens, ela aparece ao lado de um homem musculoso, além de exibir um buquê de flores. O mesmo personagem surge em outros cliques compartilhados durante a temporada baiana, o que não passou despercebido pelos seguidores.

Desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024 após 16 anos juntos, Gracyanne não havia assumido publicamente nenhum novo relacionamento. Na época da separação, ela contou que o casal já vivia um distanciamento e revelou ter se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira, conhecido como Gilsão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo após o término, a ex-BBB chegou a afirmar que Belo havia sido o grande amor de sua vida e que não descartava uma reconciliação. O cantor, no entanto, seguiu outro caminho e, desde fevereiro de 2025, vive um relacionamento com Rayane Figliuzzi.