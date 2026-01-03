Wagner Moura é 2º Melhor Ator no National Society of Film Critics Awards

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho ficaram em segundo lugar nas categorias de Melhor Ator e Melhor Roteiro do National Society of Film Critics Awards, respectivamente por “O agente secreto”. Já o diretor de fotografia Adolfo Veloso (“Sonhos de trem”) ficou em segundo lugar em Melhor Fotografia. O resultado na premiação realizada neste sábado (3/1) por uma das mais tradicionais associações de críticos de cinema dos Estados Unidos reforça a presença brasileira entre os destaques do cinema internacional.

Fundada em 1966, a Sociedade Nacional de Críticos de Cinema reúne mais de 60 jornalistas de importantes veículos do país e elege anualmente os melhores filmes e profissionais do cinema em categorias como filme, direção, atuação, roteiro e fotografia. A votação é feita por meio de um sistema no qual cada crítico indica três preferências, distribuindo pontuações de três, dois e um pontos. Caso não haja um vencedor claro na primeira rodada, novas votações são realizadas até que um nome alcance a maioria das cédulas e a maior pontuação.

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura dividiu o segundo lugar com Michael B. Jordan (“Pecadores”). O prêmio principal ficou com Ethan Hawke, por (“Blue Moon”). Já Kleber Mendonça Filho foi um dos segundos colocados em Melhor Roteiro, ao lado de Robert Kaplow (“Blue Moon”), enquanto o troféu foi concedido a Jafar Panahi, por “Foi apenas um acidente”.

Em Fotografia, Adolfo Veloso também apareceu entre os segundos colocados, por “Sonhos de trem”, empatado com Michael Bauman (“Uma batalha após a outra”). A vencedora da categoria foi Autumn Durald Arkapaw, por “Pecadores”.

No ano anterior, o prêmio de Melhor Filme foi concedido a “Nickel boys”, enquanto “Hard truths”, “A verdadeira dor” e “Tudo que imaginamos como luz” receberam dois prêmios cada. Os vencedores desta edição estão sendo anunciados gradualmente, conforme a apuração é atualizada ao vivo pela organização.

Confira os vencedores até o momento:

Melhor Ator

Vencedor: Ethan Hawke ("Blue Moon")

Segundos colocados: Wagner Moura (“O agente secreto”) e Michael B. Jordan (“Pecadores”)





Melhor Atriz

Vencedora: Kathleen Chalfant ("Familiar touch")

Segundos colocados: Rose Byrne (“Se eu tivesse pernas, te chutaria” e Renate Reinsve (“Valor sentimental”)





Melhor Ator Coadjuvante

Vencedor: Benicio del Toro (“Uma batalha após a outra”)

Segundos colocados: Delroy Lindo (“Pecadores”) e Stellan Skarsgard (“Valor sentimental”)

Melhor Atriz Coadjuvante

Vencedora: Teyana Taylor (“Uma batalha após a outra”)

Segundos colocados: Inga Ibsdotter Lilleaas (“Valor sentimental”) e Wunmi Mosaku (“Pecadores”)

Melhor Roteiro

Ganhador: Jafar Panahi (“Foi apenas um acidente”)

Segundos colocados: Robert Kaplow (“Blue moon”) e Kleber Mendonça Filho (“O agente secreto)

Melhor Fotografia

Vencedora: Autumn Durald Arkapaw (“Pecadores”)

Segundos colocados: Adolpho Veloso (“Sonhos de trem”) e Michael Bauman (“Uma batalha após a outra”)