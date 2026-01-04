Voo de Nicole Bahls é desviado após invasão dos EUA na Venezuela
Influenciadora voltava do Caribe quando aeronave retornou a Miami após invasão das Forças norte-americanas na Venezuela
compartilheSIGA
A influenciadora Nicole Bahls teve o voo de volta ao Brasil desviado e acabou perdendo o show da dupla Henrique & Juliano, no Rio de Janeiro. Ela estava retornando de Saint Barth, no Caribe, onde passou o Réveillon, quando a aeronave precisou voltar para Miami devido às invasões das Forças norte-americanas na Venezuela, que impactou o tráfego aéreo na região.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Nas redes sociais, Nicole contou que chegou a acreditar que já estivesse em solo brasileiro, mas percebeu que ainda permanecia nos Estados Unidos. Frustrada por não conseguir chegar a tempo do evento, a influenciadora lamentou o imprevisto, mas destacou que o mais importante era a segurança dos passageiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o Portal Leo Dias, o voo foi reprogramado, e Nicole seguiu viagem ao Brasil após o contratempo.