SUSTO

Voo de Nicole Bahls é desviado após invasão dos EUA na Venezuela

Influenciadora voltava do Caribe quando aeronave retornou a Miami após invasão das Forças norte-americanas na Venezuela

04/01/2026 16:51

A influenciadora Nicole Bahls com roupa verde em frente a uma piscina
Nicole Bahls voltava do Caribe quando aeronave retornou a Miami após invasão das Forças norte-americanas na Venezuela crédito: Instagram/Reprodução

A influenciadora Nicole Bahls teve o voo de volta ao Brasil desviado e acabou perdendo o show da dupla Henrique & Juliano, no Rio de Janeiro. Ela estava retornando de Saint Barth, no Caribe, onde passou o Réveillon, quando a aeronave precisou voltar para Miami devido às invasões das Forças norte-americanas na Venezuela, que impactou o tráfego aéreo na região.

A influenciadora Nicole Bahls fazendo lanche dentro de um avião
Nicole Bahls publicou stories no Instagram contando a saga que viveu dentro do avião por causa da invasão das Forças norte-americanas na Venezuela Instagram/Reprodução

Nas redes sociais, Nicole contou que chegou a acreditar que já estivesse em solo brasileiro, mas percebeu que ainda permanecia nos Estados Unidos. Frustrada por não conseguir chegar a tempo do evento, a influenciadora lamentou o imprevisto, mas destacou que o mais importante era a segurança dos passageiros.

De acordo com o Portal Leo Dias, o voo foi reprogramado, e Nicole seguiu viagem ao Brasil após o contratempo.

