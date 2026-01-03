Luana Piovani critica ação dos EUA: 'Como um presidente sequestra outro?'

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais neste sábado (3/1) para comentar a invasão à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro, em uma operação militar liderada pelos Estados Unidos. Em vídeos publicados em seu perfil, a artista reagiu com surpresa e indignação às imagens de explosões e à notícia da ação internacional.

“Acabei de saber que o Trump sequestrou o Maduro. Vocês viram a imagem das explosões? Como é que um presidente sequestra o outro?”, questionou Piovani, visivelmente impactada com os acontecimentos.

Ao longo do desabafo, a atriz afirmou nunca ter imaginado presenciar um episódio desse tipo. “Eu não achei que eu fosse estar viva para ver um negócio desse. Nunca ouvi falar de uma coisa assim”, disse. Ela comparou o episódio a conflitos históricos e demonstrou perplexidade ao imaginar a ação militar. “Estou imaginando a cena do exército americano entrando na Venezuela e sequestrando o Maduro”, comentou.

Luana também fez críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar das críticas ao governo venezuelano, a atriz disse não concordar com a forma como a operação foi conduzida. “Eu detesto o Maduro, mas você não vai na casa dos outros e mata o dono da casa”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sequência, Piovani ponderou que, embora Maduro não tenha sido morto, a intenção da ação seria essa. “Não matou o Maduro, mas é o que ele está querendo fazer”, concluiu.

Veja o vídeo