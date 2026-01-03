Itamaraty reconhece vice de Maduro como líder interina da Venezuela

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra das Relações Exteriores substituta, Maria Laura da Rocha, afirmou neste sábado (3) que o governo do Brasil reconhece a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, como a líder interina do país.



"Na ausência do atual presidente, [Nicolás] Maduro, é a vice-presidente. Ela está como presidente interina", declarou Maria Laura, que participou de nova reunião no Itamaraty sobre as consequências da operação militar americano que resultou na captura do ditador venezuelano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou virtualmente o encontro da tarde deste sábado no Itamaraty, assim como fez na reunião da manhã.

Ataque a Caracas

Na maior intervenção contra a América Latina em décadas, os Estados Unidos atacaram a Venezuela neste sábado, bombardeando a capital, Caracas, e capturando Maduro e sua esposa.



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Maduro e Cilia Flores estão em um navio militar americano no Caribe, de onde partirão para Nova York para serem julgados por narcoterrorismo e crimes relacionados a tráfico de drogas.

Horas depois, em declaração à imprensa, Trump disse que vai governar a Venezuela até que ocorra uma transição. Segundo ele, o petróleo venezuelano "voltará a fluir" com petroleiras dos EUA à frente das operações e da infraestrutura do país.

Brasil assiste com atenção

Ainda segundo Maria Laura, o único contato realizado entre autoridades brasileiras e venezuelanas neste sábado foi a ligação telefônica entre o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e o chanceler chavista Yvan Gil.

O ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, também esteve na reunião realizada no Itamaraty. Ele disse que a situação na fronteira em Pacaraima (RR) "nunca foi tão tranquila".

"A situação da fronteira nunca foi tão tranquila como está hoje. Movimento mínimo. É como se fosse um grande feriado. Até o movimento de automóvel é mínimo possível, de maneira que está tudo calmo e as fronteiras estão abertas, não há nenhuma restrição. Brasileiro que está lá pode vir", declarou.

De acordo com Maria Laura, um grupo de aproximadamente 100 turistas brasileiros que estavam na região da fronteira conseguiram deixar a Venezuela tranquilamente.