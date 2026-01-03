Assine
Bastidores: apesar do tom, Lula quis evitar melindre com Trump, dizem auxiliares

Texto divulgado pelo presidente na manhã deste sábado, 3, foi escrito com a ajuda do chanceler Mauro Vieira e de Sidônio Palmeira, chefe da comunicação do governo

Antonio Temóteo e Luciana Lima
03/01/2026 12:47

A nota publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgada neste sábado, 3, que condenou o ataque  dos Estados Unidos à Venezuela foi pensada e escrita para manter a posição histórica da política externa do Brasil, contrária a guerras, de respeito a soberania dos países e de diálogo constante entre as nações, afirmaram ao PlatôBR auxiliares do petista.

Além disso, a manifestação oficial de Lula evitou propositalmente a menção explícita aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump neste momento de reaproximação entre os dois países.

Segundo auxiliares do petista, o governo brasileiro não quer melindrar os americanos enquanto ainda negociação com a gestão de Trump o fim do tarifaço, das sanções contra autoridades e o intercâmbio de informações para combater o crime organizado. 

O texto assinado por Lula foi preparado com contribuições dos ministros Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

