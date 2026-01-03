Assine
CAPTURA DE MADURO

Milei provoca Lula após ofensiva dos EUA à Venezuela: ‘A liberdade avança’

Presidente argentino mostrou vídeo em que relaciona Lula a Maduro e mostra discurso na cúpula do Mercosul

03/01/2026 10:18

Lula, presidente do Brasil, e Javier Milei, da Argentina
Lula, presidente do Brasil, e Javier Milei, da Argentina crédito: MAURO PIMENTEL and LUIS ROBAYO / AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, se posicionou sobre o ataque dos Estados Unidosà Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Com vídeo nas redes sociais, o líder conservador ainda provocou o presidente Lula (PT).

Milei publicou vídeo de discurso na cúpula do Mercosul, realizada em dezembro, em Foz do Iguaçu (PR). A fala apoiava o movimento do governo de Donald Trump, e o vídeo é editado para mostrar reações do presidente brasileiro.

“A ditadura atroz e desumana do narco-terrorista Nicolás Maduro cria uma sombra obscura sobre a nossa região. Esse perigo e essa vergonha não podem continuar existindo no continente ou terminarão arrastando a todos nós consigo”, disse o argentino, à época.

Naquele momento, Trump esticava a corda da pressão política, econômica e militar sobre a Venezuela, mas ainda sem ataque direto como aconteceu neste sábado (3/01), em que os EUA bombardearam a capital Caracas e outras cidades venezuelanas.

Divergência de Lula e Milei

“A Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos e Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O momento de uma abordagem tímida sobre este assunto acabou”, afirmou Milei.

Na época, Lula discursou no sentido contrário, classificando uma (ainda) possível intervenção na Venezuela como “catástrofe humanitária”. "Passadas mais de quatro décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extrarregional", afirmou.

O vídeo termina com uma foto de Maduro e Lula abraçados. “A liberdade avança. Viva a liberdade, caral**”, escreveu o argentino na legenda.

