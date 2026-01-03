Assine
CRISE INTERNACIONAL

Governo Lula convoca reunião de emergência após ataques de Trump à Venezuela

O presidente dos EUA afirmou que o Exército americano realizou um ataque contra a Venezuela e capturou o presidente Nicolás Maduro

Bia Urgal
Bia Urgal
Repórter
03/01/2026 09:42

Governo Lula convoca reunião de emergência após ataques de Trump à Venezuela
Governo Lula convoca reunião de emergência após ataques de Trump à Venezuela crédito: Tupi

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir na manhã deste sábado (3/01) para discutir o ataque do governo dos Estados Unidos à Venezuela. O encontro ocorrerá no Palácio Itamaraty, em Brasília, como informa a GloboNews.

A reunião foi convocada para discutir a ação do exército americano, que realizou um ataque em grande escala contra a Venezuela e capturou o presidente Nicolás Maduro. Segundo ele, Maduro e sua esposa foram retirados do país durante a operação. O anúncio foi feito por meio da rede Truth Social.

Ainda não há confirmação oficial sobre quais ministros participarão do encontro emergencial. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está de férias desde 21 de dezembro, com retorno previsto para 6 de janeiro, conforme informações publicadas no Diário Oficial da União.

O presidente Lula também não está em Brasília neste período de fim de ano. Ele e a primeira-dama, Janja da Silva, estão na base militar da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

Onde e quando ocorrerá a reunião do governo brasileiro?

O encontro está marcado para a manhã de hojoe e será realizado no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. O local costuma ser utilizado para reuniões de caráter diplomático e político.

