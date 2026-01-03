Assine
Rússia exige esclarecimento 'imediato' sobre paradeiro de Nicolás Maduro

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 09:17

A Rússia exigiu neste sábado (3) um esclarecimento "imediato" sobre o paradeiro do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e declarou estar "extremamente" alarmada com os relatos de que os Estados Unidos o retiraram "à força" do país.

"Estamos extremamente alarmados com os relatos de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram retirados à força do país como resultado da agressão norte-americana de hoje. Exigimos um esclarecimento imediato da situação", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

