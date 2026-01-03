Trump assume ataques na Venezuela e diz que Maduro foi capturado
O governo venezuelano caracterizou a manobra como um ato de 'agressão imperialista extremamente grave'
Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado (3/1).
O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado.
"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou em uma publicação em rede social.
O governo venezuelano declarou estado de emergência.
Em uma declaração oficial, o governo local disse também que os ataques aconteceram em outros três estados do país: Miranda, La Guaira e Aragua. As explosões começaram por volta das 2h do horário local (3h em Brasília). Após as explosões, parte de Caracas ficou sem energia elétrica.
*Matéria em atualização