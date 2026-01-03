Assine
EXPLOSÕES

Trump assume ataques na Venezuela e diz que Maduro foi capturado

O governo venezuelano caracterizou a manobra como um ato de 'agressão imperialista extremamente grave'

MB
Marcus Benjamin Figueredo - Correio Braziliense
Repórter
03/01/2026 06:45

Foto de um incêndio no Forte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, após uma série de explosões em Caracas em 3 de janeiro de 2026. Fortes explosões, acompanhadas por sons que se assemelham ao sobrevoo de aeronaves, foram ouvidas em Caracas por volta das 2h00 (06h00 GMT) do dia 3 de janeiro, informou um jornalista da AFP. As explosões ocorrem no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, que mobilizou uma força-tarefa naval para o Caribe, levantou a possibilidade de ataques terrestres contra a Venezuela. (Foto de Luis JAIMES / AFP)
Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado (3/1). 

O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou em uma publicação em rede social.

O governo venezuelano declarou estado de emergência.

Em uma declaração oficial, o governo local disse também que os ataques aconteceram em outros três estados do país: Miranda, La Guaira e Aragua. As explosões começaram por volta das 2h do horário local (3h em Brasília). Após as explosões, parte de Caracas ficou sem energia elétrica. 

*Matéria em atualização

