Trump assume ataques na Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado (3/1).

O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou em uma publicação em rede social.

O governo venezuelano declarou estado de emergência.

Em uma declaração oficial, o governo local disse também que os ataques aconteceram em outros três estados do país: Miranda, La Guaira e Aragua. As explosões começaram por volta das 2h do horário local (3h em Brasília). Após as explosões, parte de Caracas ficou sem energia elétrica.

*Matéria em atualização