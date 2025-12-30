EUA impõe novas sanções contra Irã e Venezuela por comércio de drones

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (30), novas sanções contra o Irã e a Venezuela pelo comércio de drones entre os dois países, uma medida adotada enquanto Washington intensifica a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O Departamento do Tesouro americano sancionou dez indivíduos e organizações da Venezuela e do Irã pela compra de drones com design iraniano e pelos esforços para adquirir substâncias químicas para mísseis balísticos, entre outras questões.

"O Tesouro está fazendo Irã e Venezuela prestarem contas por sua agressiva e imprudente propagação de armas mortais em todo o mundo", disse John Hurley, vice-secretário de Terrorismo e Inteligência Financeira.

"Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quem utilize o complexo militar-industrial do Irã possa acessar o sistema financeiro dos Estados Unidos", acrescentou Hurley em um comunicado.

O Tesouro americano afirmou que os veículos aéreos não tripulados e seu programa balístico "ameaçam os Estados Unidos e o pessoal aliado no Oriente Médio e desestabilizam o comércio no mar Vermelho".

Entre as entidades sancionadas está a Empresa Aeronáutica Nacional, da Venezuela, e seu presidente, José Jesús Urdaneta. O Departamento do Tesouro assegurou que a companhia comprou drones iranianos.

"O contínuo fornecimento de armas convencionais do Irã a Caracas é uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos na nossa região", disse Thomas Piggot, porta-voz do Departamento de Estado, em outro comunicado.

Piggot afirmou que a empresa "tinha contribuído com a venda" de drones de combate "no valor de milhões de dólares".

"As organizações e os indivíduos designados demonstram que o Irã está promovendo ativamente seus veículos aéreos não tripulados e continua adquirindo artigos relacionados com mísseis, violando as restrições da ONU", acrescentou.

Trump disse na segunda-feira que os Estados Unidos atacaram e destruíram um cais utilizado por supostas lanchas usadas pelo narcotráfico na Venezuela, neste que seria o primeiro ataque terrestre da campanha militar contra o tráfico de entorpecentes a partir da América Latina.

