Flávio Bolsonaro diz que ‘Lula será delatado’ após captura de Maduro

Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) celebrou a ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. O filho “01” de Jair Bolsonaro (PL) acredita que o presidente Lula (PT) sofrerá consequências da ação.

Em post no X (antigo Twitter), Flávio afirmou que “Lula será delatado” pelo venezuelano. “É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…”

Foro de São Paulo é uma união entre movimentos de esquerda da América Latina, que conta com o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), de Maduro. Muitos conservadores acreditam que o grupo coordena ações para promover o socialismo no continente e estimular regimes autoritários e até a criminalidade.

Ataque dos EUA à Venezuela

“A Venezuela tornou-se um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação. Sob os governos de Hugo Chávez e, posteriormente, do narco-terrorista Nicolás Maduro, o país enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições democráticas, a perseguição à imprensa, a repressão à oposição e a eliminação da independência do Judiciário. Maduro utilizava o território venezuelano como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países”, acusou o parlamentar.

Flávio lamentou o que chamou de “tragédia humanitária” que vive a Venezuela sob o chavismo: “Hospitais em ruínas, violência crescente e pobreza fazem parte do cotidiano de um povo que já sofreu demais”.

“O comunismo nunca levou um povo à prosperidade; só levou nações inteiras ao medo, à fome e à fuga. Ditaduras não caem sozinhas, caem quando os povos escolhem a liberdade”, completou.



Reações

O presidente argentino Javier Milei foi outro que logo associou a queda de Maduro com Lula. Ele publicou vídeo com provocação ao petista e comemorou a ação do governo de Donald Trump.

No Brasil, lideranças de direita se posicionaram a favor da intervenção na Venezuela. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a dizer que a notícia "deu uma animada" e sugeriu a captura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reação da esquerda brasileira foi oposta, condenando o movimento. Para Lula, as ações “ultrapassam uma linha inaceitável”. Ele cobrou que a ONU traga uma "resposta vigorosa".