CARTEL DE LOS SOLES

'Maduro está sob acusação de levar drogas aos EUA', diz Marco Rubio

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Nicolás Maduro e sua esposa foram 'levados para fora do país' durante ataque à Venezuela

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
03/01/2026 10:04

Secretário Marco Rubio faz novas ameaças ao Brasil
Secretário Marco Rubio faz novas ameaças ao Brasil crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu os ataques à Venezuela e a captura de Nicolas Maduro e a esposa do presidente venezuelano. Ele afirma que o regime de Maduro não é legítimo.

Rubio diz que Maduro não é o presidente da Venezuela. Em publicação no X, o secretário de Estado afirma que o líder venezuelano é "chefe do Cartel de Los Soles., uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país". Ele afirma ainda que Maduro "está sob acusação por levar drogas aos Estados Unidos".

A declaração de Rubio ocorre após ataques ao país. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ele afirma que os dois foram "levados para fora do país".

