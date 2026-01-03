'Maduro está sob acusação de levar drogas aos EUA', diz Marco Rubio
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Nicolás Maduro e sua esposa foram 'levados para fora do país' durante ataque à Venezuela
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu os ataques à Venezuela e a captura de Nicolas Maduro e a esposa do presidente venezuelano. Ele afirma que o regime de Maduro não é legítimo.
- 'Desses ataques, sairemos vitoriosos', diz ministro do Interior da Venezuela
- Venezuela diz que bombardeios dos EUA atingiram populações civis (ministro da Defesa)
Rubio diz que Maduro não é o presidente da Venezuela. Em publicação no X, o secretário de Estado afirma que o líder venezuelano é "chefe do Cartel de Los Soles., uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país". Ele afirma ainda que Maduro "está sob acusação por levar drogas aos Estados Unidos".
- Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio dos EUA
- Vice-presidente da Venezuela exige "prova de vida" de Maduro e primeira-dama
A declaração de Rubio ocorre após ataques ao país. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ele afirma que os dois foram "levados para fora do país".