Trump promete abrir petróleo da Venezuela: ‘Socialismo nos roubou'

Após capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e tomar o poder da Venezuela, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão abrir a indústria do petróleo do país sul-americano.

“Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos EUA, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país”, afirmou.

O presidente americano disse que a nacionalização do petróleo venezuelano foi “um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país”.

“Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, empenho e habilidade americanos, e o regime socialista a roubou de nós durante as administrações anteriores”, completou.

EUA no controle da Venezuela

Trump anunciou que os EUA vão assumir o governo do país sul-americano até que seja concretizada uma “transição adequada”.

“Nós vamos governar o país até o dia em que pudermos fazer uma transição adequada e justa. Não queremos permitir que outra pessoa assuma o poder e tenhamos a mesma situação dos últimos anos”, disse Trump.

O republicano não detalhou como deve operar a administração da Venezuela, apenas afirmou que vai indicar pessoas para conduzir o governo do país e se disse preocupado em garantir “liberdade e justiça para o povo da Venezuela”.

“Vamos administrar o país até termos certeza de que haverá uma transição adequada e justa”, reforçou.

