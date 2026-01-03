Assine
EUA NO CONTROLE

Trump promete abrir petróleo da Venezuela: ‘Socialismo nos roubou'

Presidente americano disse que a nacionalização do petróleo venezuelano foi "um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país"

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
03/01/2026 14:35 - atualizado em 03/01/2026 14:37

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma mesa redonda sobre aplicação da lei no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca em 23 de outubro de 2025 em Washington, DC. (Jim WATSON / AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump crédito: AFP

Após capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e tomar o poder da Venezuela, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão abrir a indústria do petróleo do país sul-americano.

“Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos EUA, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país”, afirmou.

O presidente americano disse que a nacionalização do petróleo venezuelano foi “um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país”.

“Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, empenho e habilidade americanos, e o regime socialista a roubou de nós durante as administrações anteriores”, completou.

EUA no controle da Venezuela

Trump anunciou que os EUA vão assumir o governo do país sul-americano até que seja concretizada uma “transição adequada”.

“Nós vamos governar o país até o dia em que pudermos fazer uma transição adequada e justa. Não queremos permitir que outra pessoa assuma o poder e tenhamos a mesma situação dos últimos anos”, disse Trump.

O republicano não detalhou como deve operar a administração da Venezuela, apenas afirmou que vai indicar pessoas para conduzir o governo do país e se disse preocupado em garantir “liberdade e justiça para o povo da Venezuela”.

“Vamos administrar o país até termos certeza de que haverá uma transição adequada e justa”, reforçou.

