MADURO CAPTURADO

Trump diz que os EUA vão governar Venezuela até ‘transição segura’

Republicano não detalhou como deve operar a administração da Venezuela, mas afirmou que o governo americano está preocupado em garantir "liberdade e justiça"

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
03/01/2026 14:08

Trump coordenou ataque dos EUA à Venezuela crédito: BRENDAN SMIALOWSKI

Em entrevista coletiva na tarde deste sábado (3/1) sobre o ataque à Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os EUA vão assumir o governo do país sul-americano até que seja concretizada uma “transição adequada”.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado pelas forças armadas americanas. Trump classificou o líder como “ditador” e explicou que a ação dos EUA buscou depor um governo “ilegítimo” para levar “liberdade” à Venezuela.

“Nós vamos governar o país até o dia em que pudermos fazer uma transição adequada e justa. Não queremos permitir que outra pessoa assuma o poder e tenhamos a mesma situação dos últimos anos”, disse Trump.

‘Transição segura’

O republicano não detalhou como deve operar a administração da Venezuela, mas afirmou que o governo americano está preocupado em garantir “liberdade e justiça para o povo da Venezuela”.

“Vamos administrar o país até termos certeza de que haverá uma transição adequada e justa”, reforçou.

