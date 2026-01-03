Assine
IMIGRAÇÃO

Brasil tem plano de contingência para aumento de venezuelanos passando pela fronteira

Estados Unidos invadiu a Venezuela na madrugada deste sábado (3) para capturar Nicolás Maduro e sua esposa

CATIA SEABRA E RICARDO DELLA COLETTA
CATIA SEABRA E RICARDO DELLA COLETTA
Repórter
03/01/2026 12:12

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Por determinação do presidente Lula (PT), o governo brasileiro montou um plano de contingência para a entrada de venezuelanos pela fronteira em Roraima em caso de agravamento da crise no país vizinho.

A fronteira em Pacaraima (RR) está fechada neste sábado (3/1) por decisão da Venezuela, disseram à reportagem membros do governo Lula.

 

Em dezembro, em meio às ameaças do presidente Donald Trump de ofensiva contra a Venezuela, a Casa Civil elaborou uma estratégia para a hipótese de aumento do fluxo de venezuelanos no Brasil.

A média diária já varia entre 300 e 500 pessoas, mas deve aumentar após o bombardeio contra o país vizinho, na avaliação de pessoas no governo que acompanham o tema. Já existe um comitê interministerial para planejamento da chamada Operação Acolhida.

Além da Casa Civil e da Defesa, o grupo tem a participação dos ministérios da Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social. Coordenado pelo secretário-executivo adjunto da Casa Civil, Pedro Pontual, o governo realizou reuniões extraordinárias em dezembro para estruturação do plano específico para o acolhimento de refugiados, em meio ao recrudescimento das agressões dos EUA a navios e instalações venezuelanas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou neste sábado (3) que capturou o ditador Nicolás Maduro e o retirou da Venezuela.

O país sul-americano havia afirmado mais cedo que sofrera "agressão militar" dos Estados Unidos após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões do país durante a madrugada. Diante da situação, o país declarou estado de emergência.

 

O governo Lula realiza uma reunião de emergência com ministros na manhã deste sábado para discutir o ataque dos EUA à Venezuela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reunião foi chamada pela secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha. A diplomacia brasileira vem reunindo informações sobre o ataque desde a madrugada.

Tópicos relacionados:

afp brasil fronteira venezuela venezuelanos

