Trump divulga foto de Maduro em cativeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma foto do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, após a captura.

A imagem foi publicada pelo americano no Thruth Social, rede social criada por ele que segue os modelos do X (antigo Twitter).

Nicolás Maduro em cativeiro Reprodução/Donald Trump

Maduro aparece vestindo roupas de moletom cinza, com uma venda preta. Ele aparenta estar algemado e segura uma garrafa d´água na mão direita.



