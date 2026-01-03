Assine
ATAQUES À VENEZUELA

Trump divulga foto de Maduro em cativeiro

A imagem foi publicada pelo americano no Thruth Social, rede social criada por ele que segue os modelos do X (antigo Twitter)

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
03/01/2026 13:44

Nicolás Maduro em cativeiro
Nicolás Maduro em cativeiro crédito: Reprodução/Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma foto do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, após a captura.

A imagem foi publicada pelo americano no Thruth Social, rede social criada por ele que segue os modelos do X (antigo Twitter).

Nicolás Maduro em cativeiro
Maduro aparece vestindo roupas de moletom cinza, com uma venda preta. Ele aparenta estar algemado e segura uma garrafa d´água na mão direita.

donald-trump eua nicolas-maduro venezuela

