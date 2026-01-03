Trump diz que ainda ‘está decidindo’ como será a sucessão na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista por telefone à Fox News que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores, estão sendo transportados por um navio militar até Nova York, onde serão julgados. Trump ainda disse que estará “fortemente envolvido” com a indústria de petróleo venezuelana e que está “decidindo” que medidas tomará sobre o futuro do país sul-americano.

“Estamos tomando essa decisão agora. Não podemos correr o risco de deixar outra pessoa assumir o controle e simplesmente continuar de onde ele parou. Então, estamos tomando essa decisão agora. Estaremos muito envolvidos nisso. E queremos promover a liberdade para o povo. Temos as maiores companhias petrolíferas do mundo, as maiores, as melhores, e vamos estar muito envolvidos nisso”, disse.

Donald Trump ainda afirmou que assistiu ao vivo à captura de Maduro, transmitida por agentes que participaram da missão em Caracas. “Foi como ver um programa televisivo”, disse. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o ataque à Venezuela estava previsto para ocorrer há quatro dias, mas as condições climáticas levaram ao adiamento da ação militar.

Ele disse que chegou a haver uma conversa com Maduro há uma semana, quando o venezuelano supostamente tentou negociar uma saída pacífica do poder. “Eles quiseram negociar no final, mas eu não queria.”