Brasileiro Adolpho Veloso vence o Critics Choice de Melhor Fotografia

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O paulista Adolpho Veloso, de 37 anos, venceu o prêmio de Melhor Direção de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards 2026 pelo longa norte-americano “Sonhos de trem”, disponível na Netflix.

Adolpho Veloso, o outro brasileiro cotado para o Oscar 2026

Ele disputava a categoria com Claudio Miranda (“F1”), Dan Laustsen (“Frankenstein”), Ukasz al (“Hamnet”), Michael Bauman (“Uma batalha após a outra”) e Autumn Durald Arkapaw (“Pecadores”).

A cerimônia aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e teve como apresentadora a atriz e humorista Chelsea Handler.

"Pecadores”, de Ryan Coogler, foi o filme com mais indicações da noite, com 17 no total. Em seguida, aparece “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações. Já “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, e “Hamnet”, de Chloé Zhao, empataram com 11 indicações cada.

A premiação contou ainda com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.