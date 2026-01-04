Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Brasileiro Adolpho Veloso vence o Critics Choice de Melhor Fotografia

Paulista de 37 anos foi premiado por "Sonhos de Trem", longa que está disponível na Netflix

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/01/2026 21:52 - atualizado em 04/01/2026 22:00

compartilhe

SIGA
x
Diretor de fotografia Adolpho Veloso usa boné, está de perfil e segura câmera de filmagem
Adolpho Veloso assina a fotografia de "Sonhos de trem" crédito: IMDB/Reprodução

O paulista Adolpho Veloso, de 37 anos, venceu o prêmio de Melhor Direção de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards 2026 pelo longa norte-americano “Sonhos de trem”, disponível na Netflix.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Adolpho Veloso, o outro brasileiro cotado para o Oscar 2026

Ele disputava a categoria com Claudio Miranda (“F1”), Dan Laustsen (“Frankenstein”), Ukasz al (“Hamnet”), Michael Bauman (“Uma batalha após a outra”) e Autumn Durald Arkapaw (“Pecadores”).

A cerimônia aconteceu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica, na Califórnia, e teve como apresentadora a atriz e humorista Chelsea Handler.

Leia Mais

"Pecadores”, de Ryan Coogler, foi o filme com mais indicações da noite, com 17 no total. Em seguida, aparece “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações. Já “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, e “Hamnet”, de Chloé Zhao, empataram com 11 indicações cada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A premiação contou ainda com quatro novas categorias: Melhor Série de Variedades, Coordenação de Dublês, Escalação de Elenco e Som.

Tópicos relacionados:

cinema fotografia hollywood

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay