CIVIS E MILITARES

Pelos menos 80 pessoas morreram nos ataques à Venezuela, afirma NY Times

Número foi informado ao jornal norte-americano por um oficial do alto escalão venezuelano. Governo do país ainda não apresentou balanço de eventuais mortes

Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Repórter
04/01/2026 19:28

Veículo interceptor de mísseis é visto queimado na base aérea de La Carlota, em Caracas
Veículo interceptor de mísseis é visto queimado na base aérea de La Carlota, em Caracas crédito: Federico Parra/AFP

Passou de 80 o número de pessoas mortas, entre militares e civis, devido ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, realizado na madrugada desse sábado (3/1). A informação foi revelada pelo The New York Times a partir do relato de um oficial do alto escalão venezuelano, que falou ao jornal norte-americano em condição de anonimato. Até o momento, o governo do país latino não apresentou nenhum balanço sobre eventuais mortes no ataque.

Mais cedo neste domingo (4), o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, afirmou na televisão que a equipe de segurança do presidente Nicolás Maduro foi assassinada "a sangue frio" pelos militares norte-americanos, sem detalhar quantas pessoas foram mortas.

O ministro aproveitou o discurso para apoiar a nomeação da vice-presidente Delcy Rodríguez como presidente interina e disse que as Forças Armadas foram mobilizadas em todo o país para garantir a soberania nacional.

Por ora, o governo de Donald Trump demonstrou ter aceitado a permanência de Delcy no comando da Venezuela. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou estar aberto a negociar com a vice de Maduro e outros líderes chavistas, desde que tomem "boas decisões".

Trump, por sua vez, elevou o tom do discurso sobre Delcy. Em entrevista à revista The Atlantic, afirmou: "se ela não fizer o que é certo, pagará um preço muito caro, provavelmente maior do que Maduro".

Os ataques

Os primeiros bombardeios à Venezuela aconteceram pouco antes das 02h (03h em Brasília), em Caracas e arredores, conforme apurou a AFP, e duraram cerca de uma hora. A operação será discutida pelo Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira (5), em caráter de urgência.

Entre os alvos atingidos está o forte militar Tiuna, o mais importante do país. Noutra base, a de La Carlota, em Caracas, um veículo blindado foi consumido pelas chamas. Outras explosões foram registradas no oeste do país, em La Guaira (aeroporto internacional e porto de Caracas), em Maracay (100 km a sudoeste de Caracas) e em Higuerote (100 km a leste de Caracas), na costa caribenha.

Na sequência dos ataques, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados pelos Estados Unidos e levados, de navio, para Nova York, onde dormiram na última noite. Maduro será julgado pela Justiça dos Estados Unidos sob acusação de crimes de narcotráfico e terrorismo.

Por parte dos EUA, o presidente norte-americano Donald Trump informou que nenhum de seus militares morreu, tendo apenas alguns "atingidos", mas que estão bem.

Mais tarde, numa entrevista ao The New York Post, Trump afirmou que "muitos cubanos" perderam a vida durante a operação de captura de Maduro, sem detalhar números. Segundo o presidente norte-americano, "eles estavam protegendo Maduro" e "essa não foi uma boa decisão".

