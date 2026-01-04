Assine
VENEZUELA

Maduro comparecerá nesta segunda-feira perante um juiz de Nova York

O presidente deposto da Venezuela é Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo

AFP
AFP
Repórter
04/01/2026 17:17 - atualizado em 04/01/2026 17:29

Nicolás Maduro chega algemado à sede da DEA (Drug Enforcement Administration, ou Administração de Repressão às Drogas) em Nova York, de braço dado com um agente
Nicolás Maduro chega algemado à sede da DEA (Drug Enforcement Administration, ou Administração de Repressão às Drogas) em Nova York, de braço dado com um agente crédito: Reprodução/redes sociais

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá diante de um juiz de Nova York nesta segunda-feira (5/1) ao meio-dia, anunciou neste domingo (4/1) o tribunal, que lhe notificará formalmente as acusações apresentadas contra ele.

Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo, Maduro, capturado em Caracas no sábado por meio de uma operação americana, comparecerá perante o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.

