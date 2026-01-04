Maduro comparecerá nesta segunda-feira perante um juiz de Nova York
O presidente deposto da Venezuela é Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo
O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá diante de um juiz de Nova York nesta segunda-feira (5/1) ao meio-dia, anunciou neste domingo (4/1) o tribunal, que lhe notificará formalmente as acusações apresentadas contra ele.
Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo, Maduro, capturado em Caracas no sábado por meio de uma operação americana, comparecerá perante o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.
