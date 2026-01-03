Hora a hora, como foi a operação que capturou Maduro, segundo os EUA
Os EUA enviaram cerca de 150 aeronaves para retirar Nicolás Maduro e sua esposa da Venezuela, segundo explicou o chefe do Estado-Maior Conjunto
O presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu a operação em que o exército de seu país deteve o presidente da Venezuela e sua esposa como "um dos ataques mais precisos" da história militar do país.
Com grande exaltação das forças armadas americanas, Trump disse que a operação de captura e "extração" de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foi uma "ação de soberania e justiça".
O secretário de Defesa, Pete Hegseth, acrescentou que "não há palavras para descrever a coragem, o poder e a precisão desta operação histórica. Uma operação conjunta em grande escala, executada de forma impecável".
A ação foi liderada pelo general John Daniel "Razin" Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA.
Em entrevista coletiva na residência de Trump na Flórida, Caine descreveu como foi a operação: "discreta, precisa e executada no momento mais escuro da noite".
'Meses de preparação'
O general Caine afirmou que as forças militares e de inteligência dos EUA estavam trabalhando há meses no planejamento e na preparação da intervenção na Venezuela, que chamaram de Operação Resolução Absoluta (Absolute Resolve).
Segundo o alto comandante militar, a ação incluiu o envio de tropas, navios e aeronaves para a região, bem como operações da Agência Central de Inteligência (CIA), da Agência de Segurança Nacional (NSA) e da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA).
Um dos objetivos era estudar Maduro e seu entorno, segundo Caine: como ele se movia, onde morava, para onde ia, como se vestia e até mesmo quais animais de estimação o cercavam.
O general garantiu que estavam prontos para executar o plano desde os últimos dias de dezembro, mas optaram pela noite de sexta-feira e madrugada de sábado, em parte devido às condições favoráveis de visibilidade na área de Caracas.
"Era crucial escolher o dia ideal para minimizar o potencial impacto sobre os civis e maximizar o elemento surpresa", segundo Caine.
Então, seguiram-se cinco horas de ação militar para a "extração" de Maduro e sua esposa.
22:40
Pouco antes das 23h de sexta-feira (hora dos EUA), Trump deu a autorização a partir de sua residência na Flórida. "O presidente nos disse: 'Boa sorte e que Deus os proteja'", explicou Caine.
Então, o Estado-Maior Conjunto ordenou o envio de 150 aeronaves que partiram de terra e mar perto do espaço venezuelano.
As aeronaves voaram a cerca de 30 metros acima do nível do mar em direção a Caracas, a capital venezuelana, que está separada da costa por uma cordilheira.
Os helicópteros que lideravam o avanço começaram então a usar "recursos", disse Caine sem dar detalhes, para abrir caminho até seu objetivo: o complexo onde Maduro se encontrava.
Eles eram apoiados em diferentes posições por caças F-18, A-18, E-2, bombardeiros B-1 e unidades não tripuladas.
"Quando a força começou a se aproximar de Caracas, o componente conjunto começou a desmantelar e neutralizar os sistemas de defesa antiaérea da Venezuela, utilizando armamento para garantir a passagem segura dos helicópteros até o objetivo", explicou o chefe militar.
Ele garantiu que, assim que suas tropas cruzaram a cordilheira de Caracas, determinaram que o "elemento surpresa" havia sido totalmente preservado.
1:01
As aeronaves chegaram por volta da 1 da manhã (2 da manhã em Caracas) ao complexo onde Maduro e sua esposa estavam hospedados.
Lá, as forças americanas enfrentaram uma reação: "Os helicópteros foram alvo de tiros e responderam com força avassaladora para se defenderem".
Segundo Caine, uma das aeronaves foi atingida, mas permaneceu operacional. Trump e seus funcionários garantiram que os EUA não sofreram baixas de nenhum tipo.
O chefe militar não deu mais detalhes sobre as circunstâncias em que Maduro e sua esposa foram detidos, se eles ofereceram resistência pessoalmente ou se tinham algum equipamento de proteção.
"Maduro e sua esposa se renderam", limitou-se a dizer.
Trump, que acompanhou a operação ao vivo de uma sala especial em sua residência na Flórida, afirmou que eles estavam em "uma casa que era mais como uma fortaleza". Supostamente, o presidente venezuelano tentou entrar em um local seguro reforçado com aço, chegou até a porta, mas não conseguiu fechá-la.
De acordo com uma fonte da CBS News, Maduro foi capturado pela Força Delta do exército, a principal unidade antiterrorista dos EUA.
Eles ficaram sob custódia do Departamento de Justiça, que os acusa de vários crimes relacionados ao tráfico de drogas.
3:29
Quando os helicópteros dos EUA estavam se retirando de Caracas, "houve múltiplas trocas [de tiros]" com as forças venezuelanas, pelo que foi necessário o apoio de outras aeronaves.
"Com sucesso, a força conseguiu sair e retornar às suas bases de partida", segundo Caine.
Às 3h29, horário dos EUA (4h29 em Caracas), Nicolás Maduro e Cilia Flores já estavam em um navio, o USS Iwo Jima, para serem transferidos para território americano.
"Se um único componente dessa máquina bem lubrificada tivesse falhado, toda a missão teria fracassado. E falhar nunca é uma opção para as forças militares dos EUA", disse Caine.
"Foi uma demonstração poderosa da força conjunta dos EUA", concluiu o general.
Os locais atacados
Ao mesmo tempo em que a operação era realizada, fortes explosões foram ouvidas em Caracas e colunas de fumaça podiam ser vistas subindo sobre a cidade.
Vídeos de explosões e helicópteros sobrevoando circularam nas redes sociais.
A equipe da BBC Verify confirmou que houve ataques nos seguintes locais:
- A Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, um aeródromo conhecido como La Carlota.
- O Forte Tiuna, uma instalação militar importante em Caracas.
- O porto de La Guaira, principal via de acesso de Caracas ao mar do Caribe.
- O aeroporto de Higuerote, localizado no estado de Miranda, a leste de Caracas.
Trump disse que as forças americanas estavam "preparadas para uma segunda onda" de ataques, mas que não precisaram realizá-la porque a primeira foi "muito poderosa".
Ele acrescentou que não houve mortos nem feridos entre as forças americanas e que houve "poucos" feridos na operação.
Não houve um relatório imediato de vítimas por parte do governo da Venezuela.
