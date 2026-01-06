Livro reúne perfis de McCartney, Dylan e Aretha e mostra envelhecimento na música
Em novo livro, editor da The New Yorker acompanha artistas que desafiaram o tempo nos palcos
compartilheSIGA
A Companhia das Letras vai lançar em 19 de fevereiro “Sustentar a nota”, de David Remnick, editor da The New Yorker. O livro reúne perfis de artistas como Paul McCartney, Bob Dylan, Keith Richards, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Patti Smith, Leonard Cohen, Mavis Staples, Buddy Guy, Luciano Pavarotti e Charlie Parker.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As reportagens reunidas na obra, eleita como livro do ano pelo Financial Times em 2023, observaram como o envelhecimento interferiu na técnica vocal desses artistas. E também mostraram como isso alterou a relação deles com o público, com os shows e com a própria obra.
Remnick acompanhou turnês, entrevistas e bastidores desses nomes consagrados mundialmente, que seguiram em atividade mesmo com o desgaste natural da carreira, e registrou como cada um lidou com essa transição no palco e fora dele.
Publicado originalmente nos Estados Unidos como “Holding the Note”, o livro reúne textos escritos ao longo de décadas, a maioria deles para a The New Yorker.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A edição brasileira, em 336 páginas, tem tradução de Isa Mara Lando e Mauro Lando. O livro já está em pré-venda.