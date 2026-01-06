Assine
Livro reúne perfis de McCartney, Dylan e Aretha e mostra envelhecimento na música

Em novo livro, editor da The New Yorker acompanha artistas que desafiaram o tempo nos palcos

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
06/01/2026 15:08

Livro reúne perfis de McCartney, Dylan e Aretha e mostra envelhecimento na música

A Companhia das Letras vai lançar em 19 de fevereiro “Sustentar a nota”, de David Remnick, editor da The New Yorker. O livro reúne perfis de artistas como Paul McCartney, Bob Dylan, Keith Richards, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Patti Smith, Leonard Cohen, Mavis Staples, Buddy Guy, Luciano Pavarotti e Charlie Parker.

As reportagens reunidas na obra, eleita como livro do ano pelo Financial Times em 2023, observaram como o envelhecimento interferiu na técnica vocal desses artistas. E também mostraram como isso alterou a relação deles com o público, com os shows e com a própria obra.

Remnick acompanhou turnês, entrevistas e bastidores desses nomes consagrados mundialmente, que seguiram em atividade mesmo com o desgaste natural da carreira, e registrou como cada um lidou com essa transição no palco e fora dele.

Publicado originalmente nos Estados Unidos como “Holding the Note”, o livro reúne textos escritos ao longo de décadas, a maioria deles para a The New Yorker.

A edição brasileira, em 336 páginas, tem tradução de Isa Mara Lando e Mauro Lando. O livro já está em pré-venda.

overflay