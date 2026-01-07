Assine
O Agente Secreto: todos os prêmios que Wagner Moura levou até agora

De Cannes a premiações nos EUA, o longa de Kleber Mendonça Filho segue colecionando troféus e agora garante indicações inéditas ao Globo de Ouro

FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
07/01/2026 12:03 - atualizado em 07/01/2026 12:12

O Agente Secreto: todos os prêmios que Wagner Moura levou até agora
&quot;O agente secreto&quot;, filme aclamado pela crítica e indicado ao Globo de Ouro, tem se destacado na temporada de premiações. crédito: Reprodução / &#39;O agente secreto&#39;

Uma das maiores premiações do cinema, o “Globo de Ouro” 2026, acontece neste domingo (11/01), e o longa “O agente secreto” dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura recebeu três indicações: a de “Melhor filme dramático”, “Melhor filme estrangeiro” e de “Melhor ator em filme dramático”, pela atuação de Moura.

O longa narra a história de Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife para fugir de um passado misterioso. No entanto, ele descobre que a cidade está longe de ser o refúgio tranquilo que esperava. Com uma trama envolvente e atuações elogiadas, o filme tem se destacado em festivais e premiações da crítica ao redor do mundo.

Desde sua estreia, a obra e a atuação de Wagner Moura acumulam troféus importantes que os colocam no radar das grandes competições internacionais. A aclamação começou em Cannes e se espalhou por eventos na Europa, Estados Unidos e América Latina.

Veja a lista de prêmios conquistados por Wagner Moura até agora com “O agente secreto”

  • Festival de Cannes: Melhor ator

  • Festival de Cinema de Zurique: Golden Eye

  • Festival de Cinema de Chicago: Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina

  • Newport Beach Film Festival: Melhor ator

  • IndieWire Honors: Prêmio de Atuação

  • New York Film Critics Circle Awards: Melhor ator

  • Los Angeles Film Critics Association Awards: Melhor ator (segundo lugar)

  • Prêmio F5: Atuação do Ano em Filme

  • Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte): Melhor ator

  • London Film Critics’ Circle 2026: Melhor ator

  • Satellite Awards 2026: Melhor ator

  • Boston Online Film Critics Association: Melhor ator

  • Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara: Virtuoso Award

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

o-agente-secreto premiacoes wagner-moura

