O Agente Secreto: todos os prêmios que Wagner Moura levou até agora
De Cannes a premiações nos EUA, o longa de Kleber Mendonça Filho segue colecionando troféus e agora garante indicações inéditas ao Globo de Ouro
Uma das maiores premiações do cinema, o “Globo de Ouro” 2026, acontece neste domingo (11/01), e o longa “O agente secreto” dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura recebeu três indicações: a de “Melhor filme dramático”, “Melhor filme estrangeiro” e de “Melhor ator em filme dramático”, pela atuação de Moura.
O longa narra a história de Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife para fugir de um passado misterioso. No entanto, ele descobre que a cidade está longe de ser o refúgio tranquilo que esperava. Com uma trama envolvente e atuações elogiadas, o filme tem se destacado em festivais e premiações da crítica ao redor do mundo.
Desde sua estreia, a obra e a atuação de Wagner Moura acumulam troféus importantes que os colocam no radar das grandes competições internacionais. A aclamação começou em Cannes e se espalhou por eventos na Europa, Estados Unidos e América Latina.
Veja a lista de prêmios conquistados por Wagner Moura até agora com “O agente secreto”
-
Festival de Cannes: Melhor ator
-
Festival de Cinema de Zurique: Golden Eye
-
Festival de Cinema de Chicago: Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina
-
Newport Beach Film Festival: Melhor ator
-
IndieWire Honors: Prêmio de Atuação
-
New York Film Critics Circle Awards: Melhor ator
-
Los Angeles Film Critics Association Awards: Melhor ator (segundo lugar)
-
Prêmio F5: Atuação do Ano em Filme
-
Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte): Melhor ator
-
London Film Critics’ Circle 2026: Melhor ator
-
Satellite Awards 2026: Melhor ator
-
Boston Online Film Critics Association: Melhor ator
-
Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara: Virtuoso Award
