Onde assistir 'O Agente Secreto'? Confira tudo sobre o filme premiado

O filme brasileiro "O agente secreto", protagonizado por Wagner Moura, e dirigido por Kleber Mendonça Filho rendeu um reconhecimento histórico para a produção nacional e diversos prêmios para a obra e para Moura.

O longa recebeu de três indicações ao Globo de Ouro, que acontecerá neste domingo (11/01), sendo elas de “Melhor filme dramático”, “Melhor filme estrangeiro” e de “Melhor ator em filme dramático”, pela atuação de Moura.

Além disso, a produção, uma coprodução internacional com França, Holanda e Alemanha, foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional.

Qual a história de "O agente secreto"?

A trama se passa em Recife, em 1977, durante a ditadura militar. A história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal para fugir de seu passado misterioso.

Ao longo da trama, Marcelo tenta se manter próximo de seu filho pequeno, que vive com os avós. O filme utiliza a atmosfera do Recife da época para construir um suspense tenso, abordando temas como perseguição política, poder e os laços familiares em meio ao perigo.

Onde assistir ao filme?

"O Agente Secreto" estreou nos cinemas brasileiros em 6 de novembro de 2025, com distribuição da Vitrine Filmes, e atualmente está em cartaz. O longa ainda não tem previsão de chegada às plataformas de streaming.

