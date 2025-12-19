Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Obama escolhe 'O Agente Secreto' como um dos filmes preferidos do ano

Ex-presidente dos Estados Unidos divulgou sua tradicional lista de longas favoritos e incluiu representante brasileiro

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
19/12/2025 12:21 - atualizado em 19/12/2025 12:25

compartilhe

SIGA
x
Obama elegeu filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura omo um dos melhores de 2025
Obama elegeu filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura omo um dos melhores de 2025 crédito: AFP / Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, incluiu "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, em sua tradicional lista de filmes, músicas e livros favoritos do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Obama também mencionou longas como "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, "Foi Apenas Um Acidente", de Jafar Panahi, e "Valor Sentimental", de Joachim Trier -todos eles cotados para ganhar uma indicação a melhor filme no Oscar.

"O Agente Secreto" está entre os finalistas que disputam uma das indicações ao Oscar de melhor filme internacional e de direção de elenco -categoria nova na premiação americana. Além disso, Wagner Moura é visto como um dos nomes mais fortes para ganhar uma indicação a melhor ator.

 

Leia Mais


O artista foi indicado a melhor ator de drama no Globo de Ouro, sendo a primeira vez que um homem brasileiro é indicado nesta categoria. Já a produção foi indicada a melhor filme -feito inédito para o Brasil- e melhor filme em língua não inglesa -a nona vez que o país entra na lista, após "Ainda Estou Aqui" ter sido lembrado no ano passado.

"O Agente Secreto" é um thriller que se passa em dois tempos, mas a ação principal acontece em 1977, durante a ditadura militar. No tempo atual, duas pesquisadoras ouvem fitas cassetes com conversas gravadas dos personagens daquela época e tentam desvendar o destino de Marcelo, personagem de Wagner Moura que chega a Recife dirigindo um Fusca amarelo no meio de um carnaval.

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Recife, Marcelo se junta a um grupo de refugiados após ser ameaçado de morte por um empresário ligado ao governo. Com outra identidade, ele busca respostas do seu passado e luta para sobreviver.

Tópicos relacionados:

barack-obama cinema cultura filme filmes globo-de-ouro kleber-mendonca-filho listas melhor-filme-internacional wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay