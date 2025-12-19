Obama escolhe 'O Agente Secreto' como um dos filmes preferidos do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, incluiu "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, em sua tradicional lista de filmes, músicas e livros favoritos do ano.

Obama também mencionou longas como "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, "Foi Apenas Um Acidente", de Jafar Panahi, e "Valor Sentimental", de Joachim Trier -todos eles cotados para ganhar uma indicação a melhor filme no Oscar.

"O Agente Secreto" está entre os finalistas que disputam uma das indicações ao Oscar de melhor filme internacional e de direção de elenco -categoria nova na premiação americana. Além disso, Wagner Moura é visto como um dos nomes mais fortes para ganhar uma indicação a melhor ator.

O artista foi indicado a melhor ator de drama no Globo de Ouro, sendo a primeira vez que um homem brasileiro é indicado nesta categoria. Já a produção foi indicada a melhor filme -feito inédito para o Brasil- e melhor filme em língua não inglesa -a nona vez que o país entra na lista, após "Ainda Estou Aqui" ter sido lembrado no ano passado.

"O Agente Secreto" é um thriller que se passa em dois tempos, mas a ação principal acontece em 1977, durante a ditadura militar. No tempo atual, duas pesquisadoras ouvem fitas cassetes com conversas gravadas dos personagens daquela época e tentam desvendar o destino de Marcelo, personagem de Wagner Moura que chega a Recife dirigindo um Fusca amarelo no meio de um carnaval.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Recife, Marcelo se junta a um grupo de refugiados após ser ameaçado de morte por um empresário ligado ao governo. Com outra identidade, ele busca respostas do seu passado e luta para sobreviver.