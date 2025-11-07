Diretor de 'O agente secreto' pede som alto nos cinemas

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Após meses de expectativa desde a estreia no Festival Cinema de de Cannes, em maio deste ano, o filme “O agente secreto” chegou oficialmente às salas de cinema de todo o Brasil na última quinta-feira (6/11).

No entanto, um detalhe técnico chamou a atenção do diretor Kleber Mendonça Filho, que decidiu se manifestar nas redes sociais. Segundo ele, o longa vem sendo exibido com o som baixo demais em algumas salas.

Na manhã desta sexta-feira (7/11), Kleber publicou uma carta aberta endereçada aos “Operadores de Projeção & Chefias Técnicas, Gerentes e Responsáveis pelos Cinemas”, onde o longa está em cartaz.

“Escrevo para vocês - de norte a sul do Brasil - que são tão importantes na manutenção do mercado exibidor de salas de cinema. Peço uma atenção especial com ‘O agente secreto’ em relação ao som”, escreveu o diretor.

Kleber pediu que o filme seja exibido em volume mais alto, especificamente no nível 7.5, padrão de referência nas cabines de projeção.

EXPERIÊNCIA COMPLETA

“Já que o público sai de casa para ir ao cinema, é bom ter a experiência completa”, afirmou Kleber na legenda da publicação. “Assim, terão os melhores resultados junto ao público e estaremos mais próximos do trabalho feito durante meses na mixagem sonora deste filme brasileiro. É garantia também de um impacto maior na programação”, continuou.

Nos comentários da publicação, alguns espectadores confirmaram os problemas relatados. “Minha sessão não estava boa… em alguns momentos, o som do filme de terror da sala ao lado tomava conta”, escreveu um usuário. “O som estava extremamente baixo”, comentou outro.