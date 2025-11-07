Diretor de 'O agente secreto' pede som alto nos cinemas
Após estreia nacional do longa, Kleber Mendonça Filho publicou uma carta aberta pedindo atenção especial à qualidade sonora das sessões
compartilheSIGA
Após meses de expectativa desde a estreia no Festival Cinema de de Cannes, em maio deste ano, o filme “O agente secreto” chegou oficialmente às salas de cinema de todo o Brasil na última quinta-feira (6/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No entanto, um detalhe técnico chamou a atenção do diretor Kleber Mendonça Filho, que decidiu se manifestar nas redes sociais. Segundo ele, o longa vem sendo exibido com o som baixo demais em algumas salas.
- Artesã de 78 anos que atuou em 'O Agente Secreto' é cotada para o Oscar
- Fila dá volta no quarteirão para exibição de 'O agente secreto' em BH
Na manhã desta sexta-feira (7/11), Kleber publicou uma carta aberta endereçada aos “Operadores de Projeção & Chefias Técnicas, Gerentes e Responsáveis pelos Cinemas”, onde o longa está em cartaz.
“Escrevo para vocês - de norte a sul do Brasil - que são tão importantes na manutenção do mercado exibidor de salas de cinema. Peço uma atenção especial com ‘O agente secreto’ em relação ao som”, escreveu o diretor.
Leia Mais
Kleber pediu que o filme seja exibido em volume mais alto, especificamente no nível 7.5, padrão de referência nas cabines de projeção.
EXPERIÊNCIA COMPLETA
“Já que o público sai de casa para ir ao cinema, é bom ter a experiência completa”, afirmou Kleber na legenda da publicação. “Assim, terão os melhores resultados junto ao público e estaremos mais próximos do trabalho feito durante meses na mixagem sonora deste filme brasileiro. É garantia também de um impacto maior na programação”, continuou.
Nos comentários da publicação, alguns espectadores confirmaram os problemas relatados. “Minha sessão não estava boa… em alguns momentos, o som do filme de terror da sala ao lado tomava conta”, escreveu um usuário. “O som estava extremamente baixo”, comentou outro.