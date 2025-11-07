Assine
overlay
Início Cultura
COREÓGRAFO

Vídeo: Carlinhos de Jesus volta a sambar após meses de cadeira de rodas e emociona fãs

Há cerca de cinco meses, Carlinhos perdeu parte dos movimentos por causa de uma doença autoimune que comprometeu sua locomoção

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal
BU
Bia Urgal
Repórter
07/11/2025 11:22 - atualizado em 07/11/2025 12:34

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: Carlinhos de Jesus volta a sambar após meses de cadeira de rodas e emociona fãs
Vídeo: Carlinhos de Jesus volta a sambar após meses de cadeira de rodas e emociona fãs crédito: Tupi

O coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 72 anos, sambou pela primeira vez desde o início do tratamento para recuperar a mobilidade. O momento foi registrado em vídeo pela fisioterapeuta Marcela Miranda, que acompanha a reabilitação do artista. Nas imagens, ele aparece dando alguns passos tímidos de samba, mas com visível emoção e esforço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Há cerca de cinco meses, Carlinhos perdeu parte dos movimentos por causa de uma doença autoimune que comprometeu sua locomoção. Diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, o dançarino iniciou um tratamento intenso de fisioterapia e imunoterapia para recuperar os movimentos.

Como ocorreu o retorno aos passos de samba?

Com o apoio de profissionais da área da saúde, o coreógrafo conseguiu ficar de pé e ensaiar passos discretos de samba. Segundo Marcela Miranda, o momento representou um marco no processo de reabilitação. "Foi uma grande alegria para todos", afirmou a fisioterapeuta.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos celebraram a evolução e prestaram apoio ao coreógrafo. "Torço muito por vc querido Carlinhos. Persista", comentou a atriz Maitê Proença. "Coisa linda, muito feliz com sua conquista", disse um usuário. "Assim eu choro! Simplesmente maravilhoso! Viva Carlinhos!" comemorou uma terceira.

Durante o evento Mirante Dançante, realizado em Recife, Carlinhos já havia surpreendido o público ao se levantar da cadeira de rodas, emocionando quem acompanhava a apresentação. Após conseguir dar alguns passos, ele declarou: "Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife".

Tratamento e desafios durante a recuperação

O artista, que integra o júri do programa "Dança dos Famosos", segue um tratamento que inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar dos avanços, ele ainda alterna o uso de muletas e cadeira de rodas.

Leia Mais

Carlinhos relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul, em junho, sofreu fortes dores que o impediram de apoiar o pé no chão. Na ocasião, precisou de morfina para aliviar o desconforto e conseguir dormir. "Ao acordar e olhar para minhas pernas, sinto medo do futuro", confessou.

Carreira e gratidão

Com mais de 40 anos dedicados à dança de salão, Carlinhos de Jesus é um dos maiores nomes do gênero no Brasil. Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, cresceu no bairro de Marechal Hermes, e construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura popular.

O coreógrafo agradeceu o apoio dos fãs nas redes sociais. "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza", afirmou.

Carlinhos de Jesus consegue sambar pela primeira vez desde início do tratamento

Tópicos relacionados:

carlinhos-de-jesus samba saude tendinite

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay