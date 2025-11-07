Vídeo: Carlinhos de Jesus volta a sambar após meses de cadeira de rodas e emociona fãs

O coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 72 anos, sambou pela primeira vez desde o início do tratamento para recuperar a mobilidade. O momento foi registrado em vídeo pela fisioterapeuta Marcela Miranda, que acompanha a reabilitação do artista. Nas imagens, ele aparece dando alguns passos tímidos de samba, mas com visível emoção e esforço.

Há cerca de cinco meses, Carlinhos perdeu parte dos movimentos por causa de uma doença autoimune que comprometeu sua locomoção. Diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, o dançarino iniciou um tratamento intenso de fisioterapia e imunoterapia para recuperar os movimentos.

Como ocorreu o retorno aos passos de samba?

Com o apoio de profissionais da área da saúde, o coreógrafo conseguiu ficar de pé e ensaiar passos discretos de samba. Segundo Marcela Miranda, o momento representou um marco no processo de reabilitação. "Foi uma grande alegria para todos", afirmou a fisioterapeuta.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos celebraram a evolução e prestaram apoio ao coreógrafo. "Torço muito por vc querido Carlinhos. Persista", comentou a atriz Maitê Proença. "Coisa linda, muito feliz com sua conquista", disse um usuário. "Assim eu choro! Simplesmente maravilhoso! Viva Carlinhos!" comemorou uma terceira.

Durante o evento Mirante Dançante, realizado em Recife, Carlinhos já havia surpreendido o público ao se levantar da cadeira de rodas, emocionando quem acompanhava a apresentação. Após conseguir dar alguns passos, ele declarou: "Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife".

Tratamento e desafios durante a recuperação

O artista, que integra o júri do programa "Dança dos Famosos", segue um tratamento que inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar dos avanços, ele ainda alterna o uso de muletas e cadeira de rodas.

Carlinhos relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul, em junho, sofreu fortes dores que o impediram de apoiar o pé no chão. Na ocasião, precisou de morfina para aliviar o desconforto e conseguir dormir. "Ao acordar e olhar para minhas pernas, sinto medo do futuro", confessou.

Carreira e gratidão

Com mais de 40 anos dedicados à dança de salão, Carlinhos de Jesus é um dos maiores nomes do gênero no Brasil. Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, cresceu no bairro de Marechal Hermes, e construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura popular.

O coreógrafo agradeceu o apoio dos fãs nas redes sociais. "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza", afirmou.