Em recuperação, Carlinhos de Jesus emociona ao levantar de cadeira de rodas e dançar

LA
Lance
  • O dançarino, afinal, enfrenta uma recuperação difícil após ser diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, condições que o levaram a depender de cadeira de rodas e muletas.
  • Após conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixão pela dança, Carlinhos declarou sua gratidão à cidade: “Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife”.
  • Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostra a trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia.
  • A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa
  • Antes, no começo de setembro, Carlinhos de Jesus se emocionara em entrevista à repórter Renata Capucci no Fantástico, da Globo.
  • Ele ficou comovido ao lembrar de sua presença no 42º Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, em julho.
  • Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir. Ele revelou que os sintomas se agravaram em junho.
  • O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro.
  • Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho.
  • E acrescentou:
  • Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.
  • Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca.
  • Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.
  • Reconhecido como o
  • Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas.
  • Fundou a
  • Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.
  • No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel.
  • Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.
  • Desde 2022, atua como jurado técnico no
  • Além disso, comanda o programa
