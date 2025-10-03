Em recuperação, Carlinhos de Jesus emociona ao levantar de cadeira de rodas e dançar

Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir. Ele revelou que os sintomas se agravaram em junho. Foto: Divulgação/@alvimfotografia