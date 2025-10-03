Galeria
Em recuperação, Carlinhos de Jesus emociona ao levantar de cadeira de rodas e dançar
O dançarino, afinal, enfrenta uma recuperação difícil após ser diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, condições que o levaram a depender de cadeira de rodas e muletas. Foto: Reprodução/Instagram @giroblog
Após conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixão pela dança, Carlinhos declarou sua gratidão à cidade: “Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife”. Foto: Reprodução/Instagram @giroblog
Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostra a trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia. Foto: Reprodução/Instagram carlinhosdejesus
A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa "Dança dos Famosos", tem exigido cuidados especiais. Foto: Reprodução/Instagram carlinhosdejesus
Antes, no começo de setembro, Carlinhos de Jesus se emocionara em entrevista à repórter Renata Capucci no Fantástico, da Globo. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Ele ficou comovido ao lembrar de sua presença no 42º Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, em julho. Foto: Reprodução Instagram
Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir. Ele revelou que os sintomas se agravaram em junho. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho. "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza", disse. Foto: Montagem/Reprodução @carlinhosdejesus
E acrescentou: "Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", finalizou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero. Foto: Divulgação/Portela
Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca. Foto: Divulgação
Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró. Foto: Divulgação/Globo/Zé Paulo Cardeal
Reconhecido como o "Fred Astaire brasileiro", ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
Fundou a "Casa de Dança Carlinhos de Jesus", com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos. Foto: Divulgação
Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações. Foto: Divulgação
No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel. Foto: Raphael David/Agência Brasil
Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo. Foto: Divulgação/Tainah Vieira
Desde 2022, atua como jurado técnico no "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck". Foto: MANOELLA MELLO/TV GLOBO
Ele tambÃ©m atua como palestrante, promovendo temas como superaÃ§Ã£o e motivaÃ§Ã£o por meio da danÃ§a. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Globo/Manoella Mello
Além disso, comanda o programa "Samba Social Clube" na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira. Foto: Reprodução
